Тернополь был под атакой ракет и БПЛА: есть повреждения жилых домов и инфраструктуры

В городе возникли пожары, идет ликвидация последствий атаки российских окупантов

Российские оккупанты во время массированного ракетного удара 6 июня устроили масштабную комбинированную атаку на Тернополь. Город атаковали не только ударные БПЛА "Шахед", но и крылатые ракеты Х-101. В результате атаки есть повреждения жилой и гражданской инфраструктуры в городе, о пострадавших не сообщалось.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской областной государственной администрации Вячеслав Негода. По его словам, это была одна из самых массовых атак на город и область с начала войны.

"Тернопольщина. Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий. О ходе выполнения работ будем информировать", — написал он.

Городской голова Тернополя Сергей Надал написал, что в результате атаки россиян есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Возникли пожары, идет ликвидация последствий атаки оккупантов.

"В результате атаки врага в Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу со временем", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, за ночь Тернополь атаковало от 10 до 20 российских беспилотников. Кроме этого, враг направил на город по меньшей мере две крылатые ракеты Х-101 с Ту-95МС.

Напомним, что Киев ночью на 6 июня атаковали российские ударные беспилотники. Мониторинговые каналы писали о по меньшей мере пяти БПЛА, пытавшихся атаковать город, противовоздушная оборона ликвидировала российскую угрозу. В результате ликвидации БПЛА было падение обломков в нескольких районах столицы, сообщалось о перебоях со светом.

Также российские оккупанты во время налета БПЛА запустили по Киеву баллистические ракеты. В результате российской атаки повреждения получило здание образовательного учреждения, есть пострадавшие. Фиксировалось падение обломков сбитых ракет на нескольких локациях в городе.