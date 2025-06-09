Россияне запустили "Кинжалы" по Украине. Где слышали взрывы (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1125
Фиксировался взлет двух бортов МиГ-31К
В Украине в понедельник, 9 июня, в 9 утра объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31 К. Была информация о пусках ракет "Кинжал".
Об этом сообщают мониторы. Эту информацию подтверждали и Воздушные силы Украины.
"Зафиксирован пуск/имитацию "Кинжала" курсом на Черниговщину", — мониторы.
09:32 Начались отбои тревог в регионах.
09:30 МиГ-31К пошли на посадку.
09:15 Удар был туда же, куда ночью летели "Кинжалы" и была направлена вся ночная атака, — местные каналы.
09:04 Взрывы в Дубно, Ровенщина.
09:03 "Кинжал" курсом на Львов, — мониторы. UPD: прекратили существование в пределах Ровенской области.
09:00 Два "Кинжала" на Ровно/Дубно через Житомирщину.
Заметим, что Россия за 9 июня не впервые атакует Дубно в Ровенской области. Оно, вероятно, являлось приоритетной целью врага. Об этом свидетельствует количество целей, которые российская армия выпустила по городу — десятки "шахедов" и ракеты разных типов, а также запуск "Кинжалов".
Для справки
МиГ-31К – это советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Может работать в любое время и в любых погодных условиях.
Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37. "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Его тяжело сбить с помощью ПВО, и на это способны только новые комплексы.
Максимальная дальность поражения МиГ-31К – 2 тыс. км. Кроме того, истребитель может нести только одну ракету "Кинжал".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 9 июня Россия совершила массированную атаку по Украине. Взрывы раздавались в нескольких регионах.