Росіяни запустили "Кинджали" по Україні. Де чули вибухи (оновлюється)
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Фіксувався зліт двох бортів Міг-31К
В Україні у понеділок, 9 червня, о 9 ранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Була інформація про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.
Про це повідомляють монітори. Цю інформацію підтверджували і Повітряні сили України.
"Зафіксовано пуск/імітацію "Кинджалу" курсом на Чернігівщину", — монітори.
09:32 Почались відбої тривоги в регіонах.
09:30 МiГ-31К пішли на посадку.
09:15 Удар був туди ж само, куди вночі летіли "Кинджали" та була спрямована вся нічна атака, — місцеві канали.
09:04 Вибухи у Дубно, Рівненщина.
09:03 "Кинджал" курсом на Львів, — монітори. UPD: припинили існування в межах Рівненщини.
09:00 Два "Кинджали" на Рівне/Дубно через Житомирщину.
Зауважимо, що Росія за 9 червня не вперше атакує Дубно на Рівненщині. Воно, ймовірно, було пріоритетною ціллю ворога. Про це свідчить кількість цілей, котрі російська армія випустила по місту — десятки "шахедів" та ракети різних типів, а також запуск "Кинджалів".
Для довідки
МіГ-31К — це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Він призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Може працювати у будь-який час та за будь-яких погодних умов.
Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37. "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Його важко збити за допомогою ППО, і на це здатні лише новітні комплекси.
Максимальна дальність ураження МіГ-31К – 2 тис. км. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету "Кинджал".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 9 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вибухи лунали в кількох регіонах.