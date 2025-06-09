Росіяни запустили "Кинджали" по Україні. Де чули вибухи (оновлюється)

Фіксувався зліт двох бортів Міг-31К

В Україні у понеділок, 9 червня, о 9 ранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт Міг-31К. Була інформація про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали на Рівненщині.

Про це повідомляють монітори. Цю інформацію підтверджували і Повітряні сили України.

"Зафіксовано пуск/імітацію "Кинджалу" курсом на Чернігівщину", — монітори.

09:32 Почались відбої тривоги в регіонах.

09:30 МiГ-31К пішли на посадку.

09:15 Удар був туди ж само, куди вночі летіли "Кинджали" та була спрямована вся нічна атака, — місцеві канали.

09:04 Вибухи у Дубно, Рівненщина.

09:03 "Кинджал" курсом на Львів, — монітори. UPD: припинили існування в межах Рівненщини.

09:00 Два "Кинджали" на Рівне/Дубно через Житомирщину.

Зауважимо, що Росія за 9 червня не вперше атакує Дубно на Рівненщині. Воно, ймовірно, було пріоритетною ціллю ворога. Про це свідчить кількість цілей, котрі російська армія випустила по місту — десятки "шахедів" та ракети різних типів, а також запуск "Кинджалів".

Для довідки

МіГ-31К — це радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Він призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах. Може працювати у будь-який час та за будь-яких погодних умов.

Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37. "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Його важко збити за допомогою ППО, і на це здатні лише новітні комплекси.

Максимальна дальність ураження МіГ-31К – 2 тис. км. Крім того, винищувач може нести лише одну ракету "Кинджал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 9 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вибухи лунали в кількох регіонах.