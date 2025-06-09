На Печерске стоит загадочное здание, где когда-то делали ставки и даже взлетали в небо: как оно выглядит

Среди живописных холмов Печерска когда-то раздавался гул толпы, болевшей за любимых лошадей, а в небо поднимались первые авиаторы.

Печерский ипподром — одна из самых ярких страниц истории Киева, которая сегодня почти забыта, но когда-то была центром спортивной, культурной и даже авиационной жизни города. Основанный в 1867 году, ипподром стал настоящим центром конного спорта, а его архитектурное сооружение – настоящим шедевром неоренессанса.

Первые шаги по развитию конного спорта в Киеве связаны с указом 1867 года, который основал Киевское общество испытания лошадей. Сначала ипподром располагался на Лукьяновке, но после его закрытия в 1880 году конная гонка переехала на Печерск. В 1889 году по современной ул. Омельяновича-Павленко, 9, открыли первый Печерский ипподром с деревянными трибунами и одной из первых в городе систем ставок — тотализатором.

Что делает Печерский ипподром уникальным

В начале ХХ века деревянные постройки ипподрома уже не соответствовали требованиям времени. В 1915–1916 годах по проекту архитектора Валериана Рыкова было построено монументальное каменное здание с двухъярусной крытой трибуной, способной вместить более 4000 зрителей. Фасад украшали скульптуры юношей с фанфарами и девушек с венками, а окна украшались ренессансными мотивами — это делало ипподром не просто спортивной площадкой, а настоящим культурным центром.

Печерский ипподром и авиация: неожиданная связь

Кроме конной гонки, ипподром стал одной из первых летных площадок Киева. В 1911 году здесь состоялся публичный демонстрационный полет известного авиатора Сергея Уточкина, который вызвал большой интерес у киевлян и подчеркнул технический прогресс города. В 1910-х годах его территория была летной площадкой для Киевского общества воздухоплавания. Именно здесь прошел один из первых демонстрационных полетов в городе, который провел знаменитый авиатор.

Возрождение ипподрома в 1930-х годах

После периода упадка в 1920-х годах, в 1930-х ипподром испытал масштабную реконструкцию. Архитектор Рыков разработал проект, предполагавший обновление бегового поля, увеличение емкости трибун до 4200 мест, а также создание современных конюшен и ветеринарной станции. Ипподром снова открылся в 1939 году, став одним из лучших спортивных комплексов своего времени.

Последняя гонка на Печерском ипподроме состоялась в 1960 году. В 1965 году ипподром закрыли, а его поле застроили, но каменное строение осталось. После этого территорию начали застраивать, а главное здание ипподрома переоборудовали под офисы. В 1982 году его признали памятником архитектуры, сохраняющем дух прошлых эпох. С 1989 года здесь находится президиум Украинской академии аграрных наук.

Сегодня Печерский ипподром — это не просто исторический памятник, а символ переживших Киев перемен. От конной гонки до авиационных экспериментов, от культурных событий до планов масштабной застройки — его история отражает многогранность и динамику развития столицы.

Все, кто проходит мимо здания ипподрома, могут почувствовать дух прошлого, представить себе гул наблюдающей за соревнованиями толпы или эхо мотора поднимавшегося в небо самолета. Печерский ипподром — это настоящая жемчужина Киева, заслуживающая внимания и сохранения для будущих поколений.

Ранее Телеграф рассказывал, что в начале XX века все желающие могли полетать над Киевом. Новый транспорт курсировал между Думской площадью (сегодня Майдан Незалежности) и Трухановым островом.