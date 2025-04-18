Три рубля за скорость: каким было такси в Киеве 150 лет назад (фото)

История киевских извозчиков отражает не только эволюцию городского транспорта, но и быт столицы, существовавший до того, как автомобили навсегда изменили облик улиц

Конные экипажи появились в Киеве в XVI-XVII веках. Извозом изначально занимались крестьяне, приезжавшие на заработки после сельскохозяйственных работ. Настоящий расцвет профессии пришелся на XIX век, когда растущий город сделал пешие передвижения неудобными.

В конце 1870-х появились первые крупные извозные предприятия. Одно из них основал бывший кучер городского головы князя Демидова, получивший в подарок от отъезжающего господина четыре экипажа с породистыми лошадьми. Его скакуны, украшавшие городскую биржу – место стоянки извозчиков – приносили владельцу внушительную прибыль.

Другим известным предпринимателем был Дмитрий Коротков, чья компания на Дмитриевской улице владела более чем сотней лошадей, кузницей и мастерской. Он сдавал экипажи состоятельным киевлянам в месячную аренду и выпускал зимой роскошные тройки в санях с коврами. Во время царских визитов именно его экипажи обслуживали двор. Позже Коротков стал депутатом городской думы.

Как все было устроено

Мир извозчиков имел четкую социальную иерархию. Нижнюю ступень занимали "ваньки" – сельские извозчики с грубыми однолошадными экипажами на железных колесах. Большую часть заработка они отдавали владельцам конюшен. Тогда как независимый извозчик с собственным конем зарабатывал около 2 рублей в день.

Элитой были "лихачи" с парными экипажами на рессорах и резиновом ходу. Киевские "лихачи" собирались у гранд-отеля на Крещатике и брали не менее трех рублей за поездку, в то время как "ванька" получал максимум 70 копеек.

Кто мог стать извозчиком

Для работы извозчиком требовалось быть в возрасте 17-60 лет, иметь справку о благонадежности и оплатить городской сбор. Необходимо было носить с собой правила извозного дела, таксу и иметь металлический номерной знак на экипаже. Одежда должна была быть чистой, а обращение с пассажирами – вежливым.

Извозчики располагались в доходных местах: у вокзалов, гостиниц, административных зданий, магазинов, а вечером – у театров. Лошадей поили из фонтанов на городских площадях. С одной лошади брали одну копейку в день.

Сколько зарабатывали извозчики

Официально существовала такса, утвержденная городскими властями, однако на практике стоимость поездки часто определялась путем переговоров между пассажиром и извозчиком. Расценки варьировались в зависимости от времени суток, погодных условий, расстояния и района города. Особенно возрастали цены в праздники, во время крупных городских событий или в непогоду. Так, в дождливый день или сильный мороз "ванька" мог запросить рубль вместо обычных 50 копеек, а "лихач" поднимал свой тариф до 5-7 рублей.

Интересно, что экономическое положение киевских извозчиков существенно разнилось от сезона к сезону. Летом, когда городская жизнь замирала из-за отъезда состоятельных горожан на дачи, доходы заметно падали. Зимой же, особенно в период рождественских и новогодних праздников, извозчики могли заработать месячную норму за считанные дни. Наиболее предприимчивые "лихачи" имели постоянную клиентуру из числа зажиточных киевлян и иностранцев, которые за качественный сервис платили существенно выше официальной таксы, порой добавляя щедрые "на чай". К началу XX века месячный доход успешного "независимого" извозчика среднего уровня мог составлять 45-60 рублей — сумму, сопоставимую с жалованьем младшего чиновника или учителя гимназии.

Однако 1 апреля 1913 года вступили в силу новые правила, требовавшие использовать экипажи с кожаным верхом и резиновыми шинами. Инновации встретили сопротивление – 2 апреля газета "Киевлянин" сообщила о забастовке извозчиков, завершившейся лишь спустя пять дней возвращением к работе на прежних условиях.

А уже в конце 1913 года в Киеве появились первые автомобили-такси. Но они еще долго они сосуществовали с конными экипажами, не вытесняя их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Триумфальная арка в Киеве, которую построили более 160 лет назад. Возвели это нетипичное для столицы сооружение в честь приезда в Киев императора Александра ІІ и Марии Александровны.