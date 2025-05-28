В центре Киева есть секретное озеро: где оно находится и как выглядит сегодня (фото)

Это не просто водоем, а живое свидетельство промышленного прошлого столицы

Практически в центре современного Киева, рядом со станцией метро "Лыбедская", находится место, которое хранит в себе следы одной из важнейших страниц промышленного прошлого города. Это озеро, тесно связанное с именем Иоганна Эйсмана — аптекаря, который не только основал кирпичный завод, но и внёс значительный вклад в развитие Киева.

Сын Эйсмана Густав стал профессором университета и городским головой, а сам Иоганн строил каменные доходные дома в центре города, проекты которых утверждал лично царь Николай Павлович. Но именно здесь в 1834 году аптекарь Иоганн Эйсман основал кирпичный завод, который впоследствии стал родоначальником знаменитого светло-жёлтого киевского кирпича.

Озеро Глинка — следы глиняного карьера

Название озера напрямую связано с добычей глины для производства кирпича. Это водоём — остаток бывшего глиняного карьера, который образовался в результате многолетней разработки местных залежей. Ранее в районе было несколько таких котловин, но большинство из них исчезли под натиском городской застройки.

Любопытно, что на старинных планах Киева, например, на карте 1846 года, рядом с озером уже отмечен ручей, впадающий в Глинку, а также кирпичный завод семьи Эйсманов, что подтверждает давнюю промышленную активность в этом районе.

Озеро в 1941 году

Как появился "белый" кирпич Киева

До 1830-х годов в Киеве производили преимущественно красный кирпич на казённых заводах, где работали преимущественно арестанты. Однако качество продукции оставляло желать лучшего. Эйсман, приехавший из Австрии и получивший российское гражданство в 1818 году, решил изменить ситуацию. Его завод изначально выпускал красный кирпич, но после неудач перешёл на производство светло-жёлтого, или "белого" кирпича — уникального материала, получаемого из особой синеватой глины, залегающей в холмах выше Днепра. При высыхании этот кирпич приобретал характерный зелёноватый оттенок, который стал визитной карточкой многих киевских зданий.

В период первого строительного бума 1837–1855 годов завод Эйсмана выпускал до 3 миллионов кирпичей в год, которые шли на возведение университета, Первой и Второй гимназий, кадетского корпуса, Присутственных мест и других государственных учреждений. Вся продукция была практически монополизирована под нужды города и не продавалась частным лицам.

Семейное наследие и развитие отрасли

Завод оставался в собственности семьи Эйсманов около 40 лет, после чего перешёл во владение Эмилии Субботиной. На кирпичах того времени можно было увидеть инициалы "Э.С.", которые стали символом качества и надёжности. В 1870-х годах, во время второго строительного бума в Киеве, спрос на кирпич резко вырос, и помимо завода Субботиной в городе работало ещё около 18 кирпичных предприятий, некоторые из которых выпускали по 1,5–2 миллиона кирпичей в год.

Современные вызовы и проблемы

Сегодня озеро Глинка окружено плотной городской застройкой, и берега бывшего карьера стали крутыми и нестабильными. Склоны признаны аварийными, и в 2013 году здесь уже случались обвалы, угрожавшие безопасности жителей соседних домов. Несмотря на попытки укрепить берега, проблема остаётся нерешённой, а оползни могут привести к серьёзным последствиям.

Современный город словно "подполз" к озеру, скрывая его за многоэтажными домами и ограждениями. Для большинства киевлян Глинка остаётся малозаметным, но для историков и краеведов это место — важный символ промышленного прошлого и вызов для будущего.

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