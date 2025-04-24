Укр

Таким был первый общественный транспорт в Киеве: где он курсировал и сколько стоила поездка

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Омнибус
Омнибус. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот многоместный конный экипаж соединил ключевые районы города, но просуществовал чуть больше года

Во второй половине XIX века Киев, хоть и являлся одним из ведущих городов Российской империи, долго оставался без организованного городского пассажирского транспорта. Первым проектом, который должен был изменить эту ситуацию, стал омнибус.

Это многоместная конная повозка на 15-20 мест, которую предложил купец первой гильдии Мейер Левин. Название "омнибус" с латыни переводится как "для всех", что подчеркивало идею доступности этого вида транспорта.

Инициатива Мейера Левина и первые маршруты

В январе 1878 года Мейер Левин подал ходатайство в Киевскую городскую думу о разрешении запуска омнибусов между Александровской площадью (современная Контрактовая площадь) и Крещатицкой площадью (сегодня – Майдан Незалежности). После продолжительных согласований разрешение получили только в 1879 году. Уже в июне того же года омнибусы начали курсировать по маршруту от Александровской до Бессарабской площади, а затем до конца Большой Васильковской улицы. Стоимость проезда составляла 7 копеек в направлении Подола и 6 копеек в обратном направлении, что было выгоднее пользования услугами извозчиков.

Особенности киевского омнибуса и европейский контекст

Омнибусы того времени были открыты сверху, что позволяло пассажирам наслаждаться видами города, но одновременно подвергало их воздействию погоды. В Европе и Америке омнибусы появились еще в XVII веке, а в Париже существовали даже двухэтажные "империалы" – омнибусы с открытой верхней площадкой. Однако в Киеве такие роскошные модификации не прижились из-за климатических условий и других факторов.

Иллюстративное фото

Причины упадка и прекращение движения омнибусов

Несмотря на инновационность, киевский омнибус просуществовал чуть больше года. Осенью 1880 года городская Санитарная комиссия обнаружила, что из семи омнибусов только один находится в надлежащем состоянии. Остальные были не только грязными, но и технически неисправными, что создавало реальную угрозу для пассажиров. Уставшие лошади, тянущие перегруженные экипажи, также страдали от чрезмерной нагрузки. Поэтому движение омнибусов было запрещено, а Мейера Левина привлекли к ответственности.

Омнибус в Берлине

Влияние омнибуса на дальнейшее развитие транспорта Киева

Эта неудачная попытка стала уроком для городских властей, которые в дальнейшем осторожнее относились к внедрению новых транспортных систем. Лишь через несколько лет, в 1891 году, на киевских улицах появилась конка — конный трамвай, который стал более надежным и популярным видом городского транспорта. Однако омнибус Мейера Левина был первым шагом на пути к модернизации городских перевозок, которые впоследствии трансформировались в современный общественный транспорт столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было такси в Киеве 150 лет назад. Ведь первые автомобили-такси появились только в конце 1913 года.

Теги:
#История #Киев #Транспорт