Таким был первый общественный транспорт в Киеве: где он курсировал и сколько стоила поездка

Этот многоместный конный экипаж соединил ключевые районы города, но просуществовал чуть больше года

Во второй половине XIX века Киев, хоть и являлся одним из ведущих городов Российской империи, долго оставался без организованного городского пассажирского транспорта. Первым проектом, который должен был изменить эту ситуацию, стал омнибус.

Это многоместная конная повозка на 15-20 мест, которую предложил купец первой гильдии Мейер Левин. Название "омнибус" с латыни переводится как "для всех", что подчеркивало идею доступности этого вида транспорта.

Инициатива Мейера Левина и первые маршруты

В январе 1878 года Мейер Левин подал ходатайство в Киевскую городскую думу о разрешении запуска омнибусов между Александровской площадью (современная Контрактовая площадь) и Крещатицкой площадью (сегодня – Майдан Незалежности). После продолжительных согласований разрешение получили только в 1879 году. Уже в июне того же года омнибусы начали курсировать по маршруту от Александровской до Бессарабской площади, а затем до конца Большой Васильковской улицы. Стоимость проезда составляла 7 копеек в направлении Подола и 6 копеек в обратном направлении, что было выгоднее пользования услугами извозчиков.

Особенности киевского омнибуса и европейский контекст

Омнибусы того времени были открыты сверху, что позволяло пассажирам наслаждаться видами города, но одновременно подвергало их воздействию погоды. В Европе и Америке омнибусы появились еще в XVII веке, а в Париже существовали даже двухэтажные "империалы" – омнибусы с открытой верхней площадкой. Однако в Киеве такие роскошные модификации не прижились из-за климатических условий и других факторов.

Иллюстративное фото

Причины упадка и прекращение движения омнибусов

Несмотря на инновационность, киевский омнибус просуществовал чуть больше года. Осенью 1880 года городская Санитарная комиссия обнаружила, что из семи омнибусов только один находится в надлежащем состоянии. Остальные были не только грязными, но и технически неисправными, что создавало реальную угрозу для пассажиров. Уставшие лошади, тянущие перегруженные экипажи, также страдали от чрезмерной нагрузки. Поэтому движение омнибусов было запрещено, а Мейера Левина привлекли к ответственности.

Омнибус в Берлине

Влияние омнибуса на дальнейшее развитие транспорта Киева

Эта неудачная попытка стала уроком для городских властей, которые в дальнейшем осторожнее относились к внедрению новых транспортных систем. Лишь через несколько лет, в 1891 году, на киевских улицах появилась конка — конный трамвай, который стал более надежным и популярным видом городского транспорта. Однако омнибус Мейера Левина был первым шагом на пути к модернизации городских перевозок, которые впоследствии трансформировались в современный общественный транспорт столицы.

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