Путин на переговоры с Украиной отправил генерала ФСБ, организовавшего покушение на Буданова

Двух россиян, заложивших взрывчатку под автомобиль украинского разведчика, приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев вошел в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. СБУ называла его организатором операций против украинских разведчиков, в частности покушения на представителя Украины, главу ОП Кирилла Буданова в 2019 году.

Об участии Минаева в переговорах сообщает "Агентство". По данным украинских должностных лиц, россиянин также ответственен за взрывы, в которых в 2017 году погибли сотрудники ГУР и СБУ Максим Шаповал и Александр Хараберюш.

Как пытались взорвать автомобиль Буданова

Покушение на Кирилла Буданова произошло в ночь на 4 апреля 2019 года на улице Уильямса в Голосеевском районе Киева. Исполнители пытались установить взрывное устройство под припаркованный Chevrolet Evanda, но оно сдетонировало во время закладки. Ранение получил сам подозреваемый, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным следствия, двое граждан России действовали по заданию российских спецслужб. Один из них ранее служил в личной охране главы Республики Ингушетия и занимал должность заместителя руководителя его администрации. Офис генерального прокурора Украины описал подготовку к преступлению:

"Совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежку за возможными местами пребывания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов", – сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Суд признал обоих россиян виновными в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов. На момент покушения Буданов был сотрудником украинской военной разведки. Начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины его назначил президент Владимир Зеленский указом №308/2020 от 5 августа 2020 года.

Почему СБУ назвало Минаева организатором

17 апреля 2019 года руководство СБУ заявило, что именно Минаева считает организатором операций против украинских офицеров разведки. Тогда украинские силовики сообщили о задержании семи человек из группы российских спецслужб и еще одного гражданина Украины, который ей содействовал.

Тогдашний глава СБУ Василий Грицак назвал генерал-лейтенанта ФСБ Минаева организатором убийств Хараберюша и Шаповала, а также попытки ликвидировать еще одного украинского разведчика. По словам Грицака, в дни подрыва автомобилей двух погибших офицеров Минаев находился на оккупированной части Донбасса.

"Непосредственно находился на Донбассе, в так называемом "Центре специальных операций МГБ ДНР" в Донецке", – заявил тогдашний глава СБУ Василий Грицак о местонахождении Минаева во время этих убийств.

Дмитрий Минаев

Что известно о департаменте участника переговоров

Деятельности подразделения Минаева был посвящен первый материал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича после его обмена и возвращения в США. Издание писало о значительной роли этого департамента в самой масштабной волне репрессий в России со времени смерти Иосифа Сталина.

По данным The Wall Street Journal, департамент участвовал в чистках российского Министерства обороны после провала вторжения в Украину. Он также проводил кампанию арестов граждан США на территории России, чтобы добиться освобождения из Германии киллера ФСБ Вадима Красикова.

Как сообщал "Телеграф", РФ хотела убить Буданова и во время полномасштабного вторжения. СБУ несколько месяцев следила за двумя полковниками, которые готовили план убийства главы ГУР, а само покушение должны были совершить в начале мая 2024 года.