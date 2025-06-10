Можно забыть о жаре? Какой будет погода в Украине 11 июня

В Украине резко похолодает

В среду, 11 июня, погода в Украине будет совсем не такой, как на прошлой неделе. Вместо адских +39 градусов температура не поднимется выше +24 градусов.

Ночью будет еще прохладнее – от +8 до +18 градусов. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Снова пожарит до +40? Синоптик удивил прогнозом погоды на июнь".

Вместе с похолоданием завтра придут сильные дожди с грозами. Самые мощные ливни со шквалистым ветром пройдут на Правобережье Украины. Также будет дождь 13 июня в северных областях и 14 июня по всей стране.

Первые десять дней июня были очень жаркими по всей стране. Температура была выше нормы на 4-5 градусов. В Харьковской и Луганской областях термометры показывали до +39 градусов. На фоне такого зноя в северных и западных областях были сильные ливни с градом и разрушительным ветром.

Но с 10 июня все поменялось. В Украину начал поступать прохладный воздух из Балтийских стран и Скандинавии. Сначала похолодание коснулось западных и северных областей, а затем распространилось по всей стране.

С 11 по 16 июня ночью будет +11…+18 градусов. В западных и северных областях, а 14 июня на востоке страны температура опустится до +6…+10 градусов. Днем будет +18...+24 градуса, на юге до +29 градусов. На крайнем северо-западе местами только +16…+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что три региона Украины постигла сильная непогода, а Киев пострадал больше всего. Людей плохая погода встретила неожиданно.