Ни увидеть, ни услышать. Куда исчезают воробьи из Украины и что убивает пернатых "щебетунов" в больших городах

Украинцы теряют знакомых птиц, и причина в этом – чистота и утепление

В украинских городах все реже можно увидеть домашних воробьев. Так же как и самого быстрого "символа страны" сапсана. Эти привычные птицы постепенно исчезают из-за изменения среды, конкуренции с другими видами и чрезмерной "стерильности" городского пространства.

Об этом рассказал орнитолог Вадим Жуленко. По его словам, в Украине распространены два вида воробьев — полевой и домашний. Полевой имеет коричневую голову с пятнышком на щечке, а у самца домашнего — серый верх и отсутствие пятен.

Почему исчезают воробьи из наших городов

"В Каневе и Жидачове полевой и домашний воробей — на каждом шагу. Во Львове я домашних видел только на окраинах города, там где есть дачные кооперативы, частный сектор. В центральной части города их вообще нет. Полевые немного чаще в городах случаются", — объясняет орнитолог.

Фото: freepik

Среди основных причин исчезновения пернатых "щебетунов" — утепление домов, из-за чего птицы теряют места для гнездования. Кроме того, им приходится тягаться за еду с голубями, активно размножающимися в городах.

"Голуби — это вообще вторично одичавший вид, чуждый территории городских агломераций. Родная территория сизых голубей – это горы Крыма. На остальных территориях — это вид, сбежавший от человека или выпущенный человеком, когда стала ненужная голубина почта. Сейчас эти птицы способны размножаться круглогодично. Чем больше еды, тем больше голубей становится. А чем больше голубей, тем больше конкуренция с местными видами", – добавляет Жуленко.

Фото: freepik

Еще одна причина – чрезмерная уборка. Срезанные ветки и кусты, которые могли бы служить защитой для мелких птиц, тщательно вывозят, оставляя города "чистыми", но непригодными для жизни воробьев.

Пройдет еще немного времени — и многие птицы окажутся на грани исчезновения в Украине. Раньше мы писали, как на наших просторах исчезает сова "воробьиный сыч".