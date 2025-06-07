Неожиданный курорт лета 2025: чем удивит "Черкасское море" и что посмотреть в городе

Здесь есть самый большой буддистский храм в Европе

Пока многие популярные курортные зоны Украины остаются в оккупации и опустели, путешественники открывают для себя новые направления. Одним из таких мест стал неожиданный, но живописный курорт в самом центре страны — "Черкасское море", как местные называют Кременчугское водохранилище.

Один из крупнейших водоемов на Днепре привлекает внимание многих туристов и тревел-блогеров. "Телеграф" рассказывает об этом уникальном месте и главных достопримечательностях Черкасс.

Пляжи, спорт и отдых на воде

Для летнего отдыха Кременчугское водохранилище предлагает сразу несколько благоустроенных пляжей:

Казбетский пляж — самый популярный в Черкассах. Находится на улице Гагарина — в отрезке между Белоцерковским спуском и улицей Ивана Франко. Здесь обустроены деревянная и бетонная дорожки, установлены скамейки. Бесплатно предоставляются лежаки, а также оборудованы тенистые зоны для отдыха. Установлены раздевалки, включая специально адаптированные для людей с инвалидностью. То же касается и туалетов. Кроме того, на территории есть душевые стойки, спасательный пост и пункт первой медицинской помощи.

Сосновский пляж — находится на улице Гагарина, неподалеку от парка "Сосновый бор". Оборудован деревянной дорожкой, зонтиками для защиты от солнца, бесплатными шезлонгами, кабинами для переодевания, душевыми стойками и туалетами. Также предусмотрены отдельные раздевалка и туалет для людей с инвалидностью.

Пляж "Живчик" — расположен на улице Героев Днепра. Для удобства посетителей здесь обустроены бетонные дорожки — по ним легко передвигаться на велосипеде или с детской коляской, минуя песчаную зону. На территории есть детские аттракционы и катамараны. Также на пляже "Живчик" можно взять в аренду SUP-борд.

По обе стороны пляжа предусмотрены спуски к воде для людей с инвалидностью. Установлены душевые стойки для ополаскивания ног и тела, а также кабинки для переодевания. Однако отдельной раздевалки для людей с инвалидностью, к сожалению, не предусмотрено.

Для любителей активностей работает вейк-парк, где можно попробовать водные виды спорта.

Что посмотреть в Черкассах

Отдыхая в городе, стоит обязательно заглянуть в местные достопримечательности:

Белый Лотос — самый большой буддистский храм в Европе. Он совмещает в себе место для занятий боевыми искусствами и уникальную архитектуру.

Буддийский храм в Черкассах

Гиперболоидная башня Шухова — металлическое сооружение высотой 34 метра, напоминающее девятиэтажку. Уникальный памятник инженерной мысли начала XX века.

Гиперболоидная башня Шухова

Отметим, что пляжный сезон в стране начался в условиях множества ограничений, предупреждений и запретов. Ранее мы писали, где в Украине можно отдохнуть и как будут работать пляжи.