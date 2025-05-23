Оно было еще до рождения Иисуса: где в Украине искать город с крепостью 6 века до н.э.

На побережье Черного моря есть город, которому 2 500 лет

Основанный в IV веке до нашей эры, этот город играл важную роль в Средневековье и известен своим мощным оборонительным сооружением — сохранившейся до наших дней Аккерманской крепостью.

На украинском побережье Черного моря расположен город, возникший еще в VI веке до нашей эры, рассказал историк и блогер Александр Алферов. На протяжении веков оно неоднократно меняло название и находилось под властью разных империй. Сегодня этот город официально признан одним из самых древних в мире по версии ЮНЕСКО.

Где в Украине есть самый старый город

Самым древним городом Украины считается Белгород-Днестровский – его история насчитывает более 2500 лет, то есть еще до рождения Иисуса Христа! Расположенный на правом берегу Днестровского лимана, город был основан греческими колонистами в VI веке до нашей эры. "Этот город основали в 6 веке до нашей эры под названием Офиуса. Затем они сменили название и город стал называться Тира", — рассказал историк.

Город Белгород-Днестровский. До Одессы 86 км. Фото: travels.in.ua

На протяжении долгой истории Белгород-Днестровский неоднократно менял государственную принадлежность. В разное время город находился под властью Киевской Руси, Болгарского царства, Венгерского королевства, Золотой Орды, Молдавского княжества и Османской империи.

Белгородские фортификации на румынских открытках. Фото: castles.com.ua

По словам историка, в период Киевской Руси город назывался Белград или Белгород. Позже его знали как Аспрокастрон, Мальвокастро, Монкастро и Маврокастро.

В XIII-XIV веках оно получило название Аккерман. После вхождения в состав украинского государства в 1918 году город сохранил это название до официального переименования в Белгород-Днестровский. В 1999 году город торжественно отметил 2500-летний юбилей. Тогда же ЮНЕСКО признала его одним из самых древних городов мира.

Крепость Аккермана. Фото: ukrinform.ua

Белгород-Днестровский на карте Google Maps

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