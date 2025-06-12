В Украине резко выросли тарифы на коммуналку: какие позиции в платежках самые дорогие (инфографика)
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Стоимость трех важных услуг не изменилась
В Украине за год существенно увеличилась стоимость некоторых коммунальных услуг. Наиболее существенно подорожала электроэнергия – на 63,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики. "Телеграф" показал, как это. выглядит на инфографике.
На втором месте подорожания квартплата – плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5%.
Также подорожали и другие услуги:
- содержание и ремонт жилья – на 3,3%;
- водоснабжение – на 0,7%;
- канализации – на 0,6%.
В среднем коммуналка с мая 2024-го по май 2025-го года подорожала на 20,1%.
В то же время, эксперты отмечают, что с начала 2025 года больше всего подорожала квартплата — +10,3%. Также увеличились расценки на:
- содержание и ремонт жилья — на 2%;
- уборку мусора — на 1,9%;
- водоснабжение — на 0,7%;
- канализацию — на 0,6%.
При этом, стоимость газа, отопления и горячей воды не изменились.
Ранее "Телеграф" писал, что тарифы на свет вырастут еще в одном случае. Но нардеп Алексей Кучеренко рассказал, как этого избежать.