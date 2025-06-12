Для красивых фото в Instagram и отдыха от городской суеты. Куда нужно поехать летом 2025 года

От черкасских подсолнухов до замка в Закарпатье

Украина скрывает невероятные места, способные конкурировать с лучшими мировыми туристическими локациями. Они необычны, экстримальны, и имеют большую историческую ценность.

"Телеграф" собрал локации, которые станут настоящими магнитами для ваших подписчиков и принесут вирусный успех в соцсетях. В список попало 10 мест.

Конечно, это не все прекрасные и живописные города Украины. Большинство из них находятся в оккупации России – это и Крым, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область.

Туннель любви, Клевань (Ровенская область)

Железнодорожный путь, обрамленный естественной аркой из деревьев, создает одну из самых романтичных локаций мира. По легенде, если пара пройдет по тоннелю держась за руки и загадает желание, оно обязательно сбудется. Летом зеленая арка достигает максимальной густоты, создавая настоящий зеленый коридор длиной около километра.

Кстати, "Телеграф" рассказывал раньше, чем уникальный туннель любви и как до него добраться.

Туннель любви в Ровенской области

Оперный театр и Дерибасовская, Одесса

Одесса – это архитектурная жемчужина с австро-венгерским наследием, где каждый дом рассказывает историю. Оперный театр считается одним из красивейших в мире, а барочные фасады создают атмосферу европейской столицы. Летом здесь царит особая атмосфера – кафе под открытым небом, уличные музыканты и золотистый свет, отражающийся от каменных фасадов.

Оперный театр в Одессе — отличное место для фото

Актовский каньон, Николаевская область

Этот каньон называют "украинским Гранд-Каньоном" благодаря красным гранитным скалам, поднимающимся на 50 метров над рекой Мертвовод. Каньон образовался миллионы лет назад и является одним из древнейших геологических образований Украины. Летом здесь можно прокатиться на каяках, а изумрудная вода контрастирует с красными камнями, создавая неземные пейзажи. Детальнее об этом месте и почему оно стоит вашего внимания – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Актовский каньон в Николаевской области

Каменец-Подольский

Старинная крепость, окруженная каньоном реки Смотрич, создает один из самых драматических пейзажей Украины. Город основан в XI веке и имеет статус музея под открытым небом. Летом каменные стены нагреваются солнцем и излучают тепло даже ночью, а с мостов над каньоном открываются сказочные виды на средневековые башни и красные крыши.

Озеро Синевир, Закарпатье

Самое природное озеро Украинских Карпат образовалось 10 тысяч лет назад после землетрясения, которое преградило горную реку. Местные называют его "Морским глазом" из-за идеально круглой формы и невероятно чистой воды. Летом температура воды не превышает 11 градусов, но это не мешает туристам делать невероятные кадры на фоне зеркальной глади, отражающей окружающие еловые леса.

Озеро Синевир

Шацкие озера, Волынская область

"Волынские Мальдивы" — это система из 30 озер ледникового происхождения с чистейшей водой в Украине. Озеро Свитязь, самое глубокое и самое большое из них, имеет прозрачность воды до 8 метров. Летом вода прогревается до 24 градусов, а песчаные пляжи и сосновые боры создают атмосферу тропического рая среди Полесья. По легенде, на дне Свитязя лежит затопленный город.

Шацкие озера в Волынской области

Подсолнечные поля Черкасчины

Летом Черкасская область превращается в золотое море подсолнечников. Эти бесконечные поля создают идеальный украинский пейзаж, где можно сделать кадры, передающие дух свободы и красоты родной земле. Лучшее цветение приходится на июль-август, когда подсолнечники поворачивают свои "лица" к солнцу.

Подсолнечные поля в Черкасской области

Замок Паланок, Мукачево

Средневековый замок на вулканической горе Горянцы имеет тысячелетнюю историю. Это один из старейших замков Украины, переживший венгерских королей, австрийских императоров и советскую власть. Летом замок окружен пышной зеленью, а с его стен открываются панорамные виды Закарпатья и далекие горы.

Замок Паланок в Закарпатской области

Подольские Товтры, Хмельницкая область

Уникальный геологический феномен – сотни круглых холмов, образованных останками древнего рифа, существовавшего здесь 15 миллионов лет назад. Летом эти "товтры" покрываются разнотравьем и создают космический пейзаж, похожий на поверхность другой планеты. Здесь находится самое большое скопление пещер в Украине, а с высоких точек открываются панорамы, напоминающие африканскую саванну.

Подольские Товтры в Хмельницкой области

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