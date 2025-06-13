Не ждите хорошей погоды в выходные. Повезет только нескольким областям

Первый месяц лета принес погодные качели

Погода в Украине в июне изменчивая — после периода жары, снова пришла прохлада. Выходные прогнозируются дождливыми, однако нескольким областям повезет – погода будет идеальной.

Прогноз погоды на субботу, 14 июня

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот день дождь будет лить по всей Украине, на Донетчине и Луганщине — с грозами. Ночью прогнозируется 10-15 градусов с отметкой "плюс", в дневные часы воздух прогреется до +18 +25 градусов.

Карта погоды на 14 июня

Прогноз погоды на воскресенье, 15 июня

В последний день недели на большей части Украины будет дождь. Однако в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях — без осадков, облачно с прояснениями. Жители этих регионов смогут насладиться практически идеальными погодными условиями – будет тепло, но не слишком жарко. В ночное время синоптики прогнозируют в Украине 10-17 градусов выше нуля. Днем ожидается +20 +25 градусов.

Карта погоды на 15 июня

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 16 июня Украину снова накроет сильная жара. Температура воздуха резко подскочит на 10 градусов и больше по сравнению с текущими показателями.