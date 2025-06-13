Озеро, которому 40 тысяч лет: где находится самый древний водоем Украины (фото)

В окрестностях озера жили казаки-переселенцы и другие старожилы

Шелеховское озеро возле села Межирич Сумской области — настоящий реликт со времен ледниковой эпохи. В возрасте более 40 тысяч лет, оно прячется в зарослях леса, сохраняя кристально чистую воду и особую атмосферу древнего мира.

"Телеграф" рассказывает, чем уникально озеро и как до него доехать.

Рождение озера

Шелеховское озеро — одно из самых древних и загадочных озер Украины, которое берет свое начало во времена ледникового периода. Когда-то в долине спускавшегося по широкой балке от источников ручья стекали таловодные потоки. Из-за оползней — вызванных таянием ледника — естественная плотина перехватила ход воды. Так образовалась водяная чаша, которая впоследствии превратилась в современное озеро.

Сегодня озеро имеет форму подковы с уютным островком в центре. Его средняя глубина – около 10 метров, а максимальная – до 18 метров. А внешний вид с высоты напоминает зеленую подкову среди леса.

Шелеховское озеро Сумской области

Микроклимат от ледника

Из-за своего ледникового происхождения озеро сохраняет почти не нагревающуюся ледяную чистую воду — даже на глубине 5 метров температура остается низкой. А источники на северном берегу, в частности место, известное как "Гузырь", питают озеро свежей водой из земли.

Происхождение названия озера

Древнее озеро Украины, скрытое среди лесов Сумщины, имеет имя своего первого казацкого поселенца — сотника Селеховского. Название "Шелеховское" традиционно связывают именно с ним.

Рядом с озером до сих пор видны руины его усадьбы, а от старой аллеи, ведущей к реке, сохранился даже колодец — местные называют его целебным. Вероятно, именно это поселение и породило теплую топонимию, укоренившуюся на карте Сумщины.

Древнее озеро Украины

Чем можно заняться у водоема

Шелеховское озеро в Сумской области — идеальное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты. Здесь можно искупаться в кристально чистой воде, порыбачить без разрешений, устроить пикник с шашлыками в обустроенных беседках или переночевать с палаткой прямо на берегу.

Леса вокруг озера богаты ягодами, грибами и свежим воздухом, а прогулки по тропам обещают встречи с дикой природой — от белок до бобров.

Как добраться

Озеро расположено в 35 км от Сум, близ Межирича. Рекомендуется приезжать на собственном авто – грунтовые дороги после дождя могут быть сложными. Есть вариант автобуса в Межирич и небольшой пеший переход к озеру.

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