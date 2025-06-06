Не хуже, чем Мальдивы? Под Киевом есть озеро с бирюзовой водой и белым песком

У водоема есть два пляжа – платный и бесплатный

Под Киевом есть Голубое озеро, возле которого можно представить, что отдыхаешь на Мальдивах. Находится оно в селе Горенка, всего в получасе от столицы.

"Телеграф" рассказывает, чем уникально озеро и как до него доехать.

Природное чудо с промышленным прошлым

Еще несколько десятилетий назад здесь добывалась белая глина для кирпичного производства. Но когда карьер иссяк — его постепенно заполнили подземные воды. Так и появилось озеро с потрясающей голубой водой, которое местные быстро окрестили "Голубым".

Сегодня оно раскинулось более чем на 15 гектаров, имеет довольно глубокие участки, а цвет воды настолько насыщен, что кажется, будто ты где-то в Хорватии или на итальянских озерах.

"Лазурный" пляж

"Лазурный" пляж — официальной обустроенной локации с полным пакетом удобств на Голубом озере. У входа – бесплатная парковка, а сам вход в зону релакса выглядит привлекательно уже с первых метров.

Голубое озеро под Киевом

Стоимость входа на пляж нужно уточнять. В зоне отдыха есть 4 раздевалки, 2 санузла, беседки (цену также необходимо уточнить) и мангалы.

На пляже есть все удобства

На пляже белый песок и чистая вода. Здесь можно устроить целое событие, например, с кальяном, пикником и видом на голубую гладь воды.

Платный пляж в Горенке

Бесплатный пляж

Идя в "Лазурное", вы пройдете мимо дикой зоны — бесплатный пляж. И, знаете, у него тоже есть свой шарм. Здесь нет лежаков, раздевалок, туалетов, зато есть ощущение абсолютной свободы.

Бесплатный пляж в Горенке

Можно гулять с собакой, жарить мясо, устраивать кемпинг и наслаждаться видом – все без ограничений. Людей здесь даже больше, чем на платном пляже.

Озеро с голубой водой

Темная сторона и неотложные проблемы

Рядом с озером — неофициальная свалка, которая изрядно портит картину. И хотя местные активисты время от времени пытаются организовывать уборку, проблема остается. Озеро – фактически "ничейное", а значит, никем не защищенное.

Как доехать

Самый простой вариант — автомобилем. От Киева (например, от метро "Нивки") — всего 20-25 минут по трассе Е-373.

Если же общественным транспортом, то вам нужен автобус №719 до села Горенка. От остановки придется пройтись, примерно 30 минут (лучше воспользоваться навигатором).

Ранее "Телеграф" писал о Голубом озере всего в 15 минутах от Киева. Вода прозрачная и прохладная даже в жаркие дни, а песчаное дно обеспечивает комфортный вход в воду.