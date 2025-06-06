Не хуже, чем Мальдивы? Под Киевом есть озеро с бирюзовой водой и белым песком
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У водоема есть два пляжа – платный и бесплатный
Под Киевом есть Голубое озеро, возле которого можно представить, что отдыхаешь на Мальдивах. Находится оно в селе Горенка, всего в получасе от столицы.
"Телеграф" рассказывает, чем уникально озеро и как до него доехать.
Природное чудо с промышленным прошлым
Еще несколько десятилетий назад здесь добывалась белая глина для кирпичного производства. Но когда карьер иссяк — его постепенно заполнили подземные воды. Так и появилось озеро с потрясающей голубой водой, которое местные быстро окрестили "Голубым".
Сегодня оно раскинулось более чем на 15 гектаров, имеет довольно глубокие участки, а цвет воды настолько насыщен, что кажется, будто ты где-то в Хорватии или на итальянских озерах.
"Лазурный" пляж
"Лазурный" пляж — официальной обустроенной локации с полным пакетом удобств на Голубом озере. У входа – бесплатная парковка, а сам вход в зону релакса выглядит привлекательно уже с первых метров.
Стоимость входа на пляж нужно уточнять. В зоне отдыха есть 4 раздевалки, 2 санузла, беседки (цену также необходимо уточнить) и мангалы.
На пляже белый песок и чистая вода. Здесь можно устроить целое событие, например, с кальяном, пикником и видом на голубую гладь воды.
Бесплатный пляж
Идя в "Лазурное", вы пройдете мимо дикой зоны — бесплатный пляж. И, знаете, у него тоже есть свой шарм. Здесь нет лежаков, раздевалок, туалетов, зато есть ощущение абсолютной свободы.
Можно гулять с собакой, жарить мясо, устраивать кемпинг и наслаждаться видом – все без ограничений. Людей здесь даже больше, чем на платном пляже.
Темная сторона и неотложные проблемы
Рядом с озером — неофициальная свалка, которая изрядно портит картину. И хотя местные активисты время от времени пытаются организовывать уборку, проблема остается. Озеро – фактически "ничейное", а значит, никем не защищенное.
Как доехать
Самый простой вариант — автомобилем. От Киева (например, от метро "Нивки") — всего 20-25 минут по трассе Е-373.
Если же общественным транспортом, то вам нужен автобус №719 до села Горенка. От остановки придется пройтись, примерно 30 минут (лучше воспользоваться навигатором).
Ранее "Телеграф" писал о Голубом озере всего в 15 минутах от Киева. Вода прозрачная и прохладная даже в жаркие дни, а песчаное дно обеспечивает комфортный вход в воду.