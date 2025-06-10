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Одно из чудес Украины: как попасть на Базальтовые столбы на Ровенщине и чем они так особенны (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Базальтовые столбы - уникальная локация на Ровенщине Новость обновлена 10 июня 2025, 20:00
Базальтовые столбы - уникальная локация на Ровенщине. Фото Коллаж "Телеграф"

Эта локация подойдет для летнего отдыха на лоне природы

Базальтовые столбы — это уникальная природная локация с озером, расположенная в Ровенской области. Это место имеет интересную историю, потрясающие пейзажи и подходит для летнего пляжного отдыха, благодаря озеру, которое образовалось в карьере по добыче базальта.

"Телеграф" расскажет, чем особенна эта локация в Ровенской области и как туда добраться.

Базальтовые столбы — одно из чудес Украины

Базальтовые столбы или Яновая долина — это уникальная природная локация, которая поражает своим видом. Они представляют собой магматическую породу вулканического происхождения, образовавшуюся в результате лавы быстрого охлаждения около 700 миллионов лет назад.

Базальтовые столбы фото

Эта вулканическая лава при стремительном охлаждении образовала высокие базальтовые колонны прямоугольной формы. Местами эти столбы могут достигать нескольких десятков метров в высоту и выглядят действительно впечатляюще.

Базальтовые столбы расположены вблизи села Базальтовое Костопольского района в Ровенской области. Геологический заказник местного значения на этом месте был создан в 1972 году. Площадь заказника составляет около 0,8 га.

Об оригинальности локации Базальтовые столбы говорит то, что они вошли в финал конкурса "7 чудес Украины". Это место привлекает туристов в разные времена года, так как выглядит очень необычно и монументально.

Базальтовые столбы фото

Как добраться до Базальтовых столбов?

Эта локация расположена в 55 километрах от Ровно и в 20 килиметрах от Костополя. Лучше всего ехать на своем автомобиле, дорога местами может быть брусчатая, однако даже легковой автомобиль проедет.

Базальтовые столбы фото

Также можно доехать рейсовыми автобусами — до села Базальтовое или Берестовец. Из Клевани можно доехать до поселка Злазне, а затем пройти около 2 км пешком. Координаты для навигатора: 50°55'19,17''N, 26°14'8,88''E.

Надо сказать, что Базальтовые столбы — это локация, которая больше подходит для отдыха "дикарем". Здесь нет отелей, ресторанов или оборудованного современного кемпинга. Однако это место с чистой бирюзовой водой и песчаными пляжами отлично подойдет для единения с природой, наслаждения тишиной и легким шумом леса.

Базальтовые столбы фото

Собираясь на Базальтовые столбы, лучше возьмите с собой палатку и все необходимые вещи для ночевки в лесной местности. Вдали от всех благ цивилизации можно насладится диким отдыхом со всеми его прелестями и преимуществами.

Базальтовые столбы фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Ровенщине есть уникальное глицериновое озеро и как туда попасть. Вода там на ощупь, как шелк.

Теги:
#Туризм #Отдых #Базальтовые столбы