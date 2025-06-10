Одно из чудес Украины: как попасть на Базальтовые столбы на Ровенщине и чем они так особенны (фото)

Эта локация подойдет для летнего отдыха на лоне природы

Базальтовые столбы — это уникальная природная локация с озером, расположенная в Ровенской области. Это место имеет интересную историю, потрясающие пейзажи и подходит для летнего пляжного отдыха, благодаря озеру, которое образовалось в карьере по добыче базальта.

"Телеграф" расскажет, чем особенна эта локация в Ровенской области и как туда добраться.

Базальтовые столбы — одно из чудес Украины

Базальтовые столбы или Яновая долина — это уникальная природная локация, которая поражает своим видом. Они представляют собой магматическую породу вулканического происхождения, образовавшуюся в результате лавы быстрого охлаждения около 700 миллионов лет назад.

Эта вулканическая лава при стремительном охлаждении образовала высокие базальтовые колонны прямоугольной формы. Местами эти столбы могут достигать нескольких десятков метров в высоту и выглядят действительно впечатляюще.

Базальтовые столбы расположены вблизи села Базальтовое Костопольского района в Ровенской области. Геологический заказник местного значения на этом месте был создан в 1972 году. Площадь заказника составляет около 0,8 га.

Об оригинальности локации Базальтовые столбы говорит то, что они вошли в финал конкурса "7 чудес Украины". Это место привлекает туристов в разные времена года, так как выглядит очень необычно и монументально.

Как добраться до Базальтовых столбов?

Эта локация расположена в 55 километрах от Ровно и в 20 килиметрах от Костополя. Лучше всего ехать на своем автомобиле, дорога местами может быть брусчатая, однако даже легковой автомобиль проедет.

Также можно доехать рейсовыми автобусами — до села Базальтовое или Берестовец. Из Клевани можно доехать до поселка Злазне, а затем пройти около 2 км пешком. Координаты для навигатора: 50°55'19,17''N, 26°14'8,88''E.

Надо сказать, что Базальтовые столбы — это локация, которая больше подходит для отдыха "дикарем". Здесь нет отелей, ресторанов или оборудованного современного кемпинга. Однако это место с чистой бирюзовой водой и песчаными пляжами отлично подойдет для единения с природой, наслаждения тишиной и легким шумом леса.

Собираясь на Базальтовые столбы, лучше возьмите с собой палатку и все необходимые вещи для ночевки в лесной местности. Вдали от всех благ цивилизации можно насладится диким отдыхом со всеми его прелестями и преимуществами.

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