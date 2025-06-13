Озеро, якому 40 тисяч років: де знаходиться найдавніша водойма України (фото)

В околицях озера жили козаки‑переселенці й інші старожили

Шелехівське озеро, що біля села Межиріч на Сумщині, — справжній релік з часів льодовикової епохи. Віком понад 40 тисяч років, воно ховається в заростях лісу, зберігаючи кришталево чисту воду та особливу атмосферу стародавнього світу.

"Телеграф" розповідає, чим унікальне озеро та як до нього доїхати.

Народження озера

Шелехівське озеро — одне з найдавніших і найзагадковіших озер України, яке бере свій початок у часи льодовикового періоду. Колись у долині струмка, що спускався по широкій балці від джерел, стікали таловодні потоки. Через зсуви ґрунту — спричинених таненням льодовика — природна гребля перехопила хід води. Так утворилася водяна чаша, що згодом перетворилась на сучасне озеро.

Сьогодні озеро має форму підкови із затишним острівцем у центрі. Його середня глибина — близько 10 метрів, а максимальна — до 18 метрів. А зовнішній вигляд із висоти нагадує зелену підкову серед лісу.

Шелехівське озеро на Сумщині

Мікроклімат від льодовика

Через своє льодовикове походження озеро зберігає крижано чисту воду, що майже не нагрівається — навіть на глибині 5 метрів температура залишається низькою. А джерела на північному березі, зокрема місце, відоме як "Гузир", живлять озеро свіжою водою із землі.

Походження назви озера

Найдавніше озеро України, приховане серед лісів Сумщини, має ім'я свого першого козацького поселенця — сотника Селеховського. Назву "Шелехівське" традиційно пов’язують саме з ним. У середині XVII століття він прибув сюди з козаками‑переселенцями з Правобережжя, оселившись на березі реліктової водойми.

Поруч з озером досі видно руїни його садиби, а від старої алеї, що вела до річки, збереглася навіть криниця — місцеві називають її цілющою. Ймовірно, саме це поселення і породило теплу топонімію, що вкорінилася на карті Сумщини.

Найдавніше озеро України

Чим можна зайнятися біля водойми

Шелехівське озеро на Сумщині — ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від міської метушні. Тут можна скупатися в кришталево чистій воді, порибалити без дозволів, влаштувати пікнік з шашликами в облаштованих альтанках або переночувати з наметом просто на березі.

Ліси навколо озера багаті на ягоди, гриби та свіже повітря, а прогулянки стежками обіцяють зустрічі з дикою природою — від білок до бобрів.

Як дістатися

Озеро розташоване в 35 км від Сум, поблизу Межиріча. Рекомендовано приїжджати на власному авто — ґрунтові дороги після дощу можуть бути складні. Є варіант автобуса до Межиріча й невеликий піший перехід до озера.

Раніше "Телеграф" писав, як потрапити на Базальтові стовпи на Рівненщині та чим вони такі особливі. Ця локація підійде для літнього відпочинку на лоні природи.