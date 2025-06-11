Забудьте о Свитязе: чем удивляет озеро Нобель и почему туда едут тысячи рыбаков

Рыбаки говорят, что это одно из лучших мест для рыбалки в бассейне Днепра

На границе Ровенской и Волынской областей лежит озеро с необычным названием – Нобель. По легенде, здесь 700 лет назад под лед провалилось целое войско вместе с колдуном.

Местные жители говорят, что иногда можно услышать металлический колокол из глубины озера. И даже если вы не верите в мистику, здесь есть на что посмотреть: чистая вода, острова, хорошая рыбалка и интересная история. "Телеграф" выяснил все детали об этом загадочном месте.

Что особенного в озере Нобель

Озеро находится в Ровенской области, в 200 км от Ровно и 150 км от Луцка. Оно достаточно большое — почти 5 квадратных километров, а в некоторых местах глубина достигает 17 метров.

Интересно, что озеро поделено пополам. Посредине есть узкий полуостров, на котором стоит село Нобель. Таким образом, озеро имеет две части: восточную (большую) и западную. Еще на озере есть три маленьких острова, все покрытые лесом.

Полуостров на озере Нобель

Через озеро протекает река Припять. Это значит, что вода постоянно обновляется и остается чистой. Видимость под водой – до 2 метров. Берега в большинстве своем песчаные, вокруг растут сосны.

Озеро очень старое. Первый раз о нем упомянули еще в 1158 году в древних летописях. А в 1520 году здесь переписывали Евангелие – это была важная духовная работа.

Местные жители рассказывают, что озеро славится странными туманами. Они появляются внезапно, быстро закрывают все вокруг, а затем так же внезапно исчезают.

Закат на озере Нобель

Озеро Нобель, Ровенская область

Почему туристы едут на озеро Нобель

Главная причина – рыбалка. Здесь водится много разной рыбы: щука, судак, окунь, сом, лещ, плотва, красноперка, карась, карп. Рыбаки говорят, что это одно из самых лучших мест для рыбалки в бассейне Днепра.

Вторая причина – природа. Здесь тихо, нет заводов и больших дорог рядом. Можно действительно отдохнуть от шума города. Вокруг озера живут лебеди, дикие гуси и многие другие птицы. В лесах можно собирать ягоды и грибы.

Третья причина – это хорошее место для кемпинга. Можно поставить палатку или снять домик на базе отдыха. Вода чистая, можно купаться.

Рыбалка на озере Нобель, фото из открытых источников

Интересный факт: с 2003 года в селе Нобель ежегодно проходит фестиваль юмора "Лауреат Нобелевской премии". Символ фестиваля — большой сом.

Где остановиться и сколько это стоит

На озере Нобель работает несколько баз отдыха. Вот основные варианты:

База отдыха "Рыбацкий хутор". Здесь можно снять деревянный домик на 3-4 человека. В домике есть все необходимое: нормальные кровати, душ, холодильник, микроволновка, посуда. Стоит 1300 грн в сутки за весь домик (с 2025 года).

Здесь можно снять деревянный домик на 3-4 человека. В домике есть все необходимое: нормальные кровати, душ, холодильник, микроволновка, посуда. Стоит 1300 грн в сутки за весь домик (с 2025 года). Хостел на берегу. Более простой вариант проживания в старом восстановленном доме. Стоит 250 грн с человека за ночь.

Более простой вариант проживания в старом восстановленном доме. Стоит 250 грн с человека за ночь. Villa Nobel. Самый дорогой вариант. Номера с балконом и видом на озеро стоят 2500 грн в сутки.

Самый дорогой вариант. Номера с балконом и видом на озеро стоят 2500 грн в сутки. Бюджетные варианты. Есть летние домики от 100 грн. с человека или небольшие виллы за 500 грн. в сутки.

Дополнительные услуги:

Баня — 800 грн за 4 часа

Аренда лодки — отдельно

Рыбалка — бесплатно

Как добраться до озера

Озеро находится на севере Украины, недалеко от границы с Беларусью. Расстояния:

Из Киева — 400 км

Из Ровно — 200 км

Из Луцка — 150 км

Озеро Нобель на карте

На машине: ехать по Варшавской трассе (Е373). Внимание! Последние 50 км – это плохая дорога ("гравийка"). Надо ехать очень осторожно. Местные говорят, что эти два часа тяжелого пути – это своеобразная "плата" за красоту озера.

Общественным транспортом: можно доехать на поезде, а затем пересесть на автобус. Но это труднее, чем на машине.

Важно: навигаторы в этой местности часто ошибаются из-за многих рек и болот. Лучше предварительно уточнить дорогу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ровенской области есть уникальное глицериновое озеро. Оно расположено в 173 километрах от областного центра.