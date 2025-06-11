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Забудьте о Свитязе: чем удивляет озеро Нобель и почему туда едут тысячи рыбаков

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Озеро Нобель Новость обновлена 11 июня 2025, 18:28
Озеро Нобель. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рыбаки говорят, что это одно из лучших мест для рыбалки в бассейне Днепра

На границе Ровенской и Волынской областей лежит озеро с необычным названием – Нобель. По легенде, здесь 700 лет назад под лед провалилось целое войско вместе с колдуном.

Местные жители говорят, что иногда можно услышать металлический колокол из глубины озера. И даже если вы не верите в мистику, здесь есть на что посмотреть: чистая вода, острова, хорошая рыбалка и интересная история. "Телеграф" выяснил все детали об этом загадочном месте.

Что особенного в озере Нобель

Озеро находится в Ровенской области, в 200 км от Ровно и 150 км от Луцка. Оно достаточно большое — почти 5 квадратных километров, а в некоторых местах глубина достигает 17 метров.

Интересно, что озеро поделено пополам. Посредине есть узкий полуостров, на котором стоит село Нобель. Таким образом, озеро имеет две части: восточную (большую) и западную. Еще на озере есть три маленьких острова, все покрытые лесом.

Полуостров на озере Нобель

Через озеро протекает река Припять. Это значит, что вода постоянно обновляется и остается чистой. Видимость под водой – до 2 метров. Берега в большинстве своем песчаные, вокруг растут сосны.

Озеро очень старое. Первый раз о нем упомянули еще в 1158 году в древних летописях. А в 1520 году здесь переписывали Евангелие – это была важная духовная работа.

Местные жители рассказывают, что озеро славится странными туманами. Они появляются внезапно, быстро закрывают все вокруг, а затем так же внезапно исчезают.

Закат на озере Нобель
Озеро Нобель, Ровенская область

Почему туристы едут на озеро Нобель

Главная причина – рыбалка. Здесь водится много разной рыбы: щука, судак, окунь, сом, лещ, плотва, красноперка, карась, карп. Рыбаки говорят, что это одно из самых лучших мест для рыбалки в бассейне Днепра.

Вторая причина – природа. Здесь тихо, нет заводов и больших дорог рядом. Можно действительно отдохнуть от шума города. Вокруг озера живут лебеди, дикие гуси и многие другие птицы. В лесах можно собирать ягоды и грибы.

Третья причина – это хорошее место для кемпинга. Можно поставить палатку или снять домик на базе отдыха. Вода чистая, можно купаться.

Озеро Нобель, рыбалка
Рыбалка на озере Нобель, фото из открытых источников

Интересный факт: с 2003 года в селе Нобель ежегодно проходит фестиваль юмора "Лауреат Нобелевской премии". Символ фестиваля — большой сом.

Где остановиться и сколько это стоит

На озере Нобель работает несколько баз отдыха. Вот основные варианты:

  • База отдыха "Рыбацкий хутор". Здесь можно снять деревянный домик на 3-4 человека. В домике есть все необходимое: нормальные кровати, душ, холодильник, микроволновка, посуда. Стоит 1300 грн в сутки за весь домик (с 2025 года).
  • Хостел на берегу. Более простой вариант проживания в старом восстановленном доме. Стоит 250 грн с человека за ночь.
  • Villa Nobel. Самый дорогой вариант. Номера с балконом и видом на озеро стоят 2500 грн в сутки.
  • Бюджетные варианты. Есть летние домики от 100 грн. с человека или небольшие виллы за 500 грн. в сутки.

Дополнительные услуги:

  • Баня — 800 грн за 4 часа
  • Аренда лодки — отдельно
  • Рыбалка — бесплатно

Как добраться до озера

Озеро находится на севере Украины, недалеко от границы с Беларусью. Расстояния:

  • Из Киева — 400 км
  • Из Ровно — 200 км
  • Из Луцка — 150 км
Где находится озеро Нобель, карта
Озеро Нобель на карте

На машине: ехать по Варшавской трассе (Е373). Внимание! Последние 50 км – это плохая дорога ("гравийка"). Надо ехать очень осторожно. Местные говорят, что эти два часа тяжелого пути – это своеобразная "плата" за красоту озера.

Общественным транспортом: можно доехать на поезде, а затем пересесть на автобус. Но это труднее, чем на машине.

Важно: навигаторы в этой местности часто ошибаются из-за многих рек и болот. Лучше предварительно уточнить дорогу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ровенской области есть уникальное глицериновое озеро. Оно расположено в 173 километрах от областного центра.

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#Ровенская область #Туризм #Отдых #Озеро