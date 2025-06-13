Был украинским художественным пространством до прихода "русского мира": как оккупанты превратили арт-объект в концлагерь в Донецке

"Русский мир" точно не украшает Донецк

Когда-то это место было пространством для искусства и культуры, а с приходом "русского мира" стало местом для пыток. Представители страны-агрессорки превращают украинские больницы, культурные центры и даже арт-заводы в места издевательств и пыток. Именно так и произошло с бывшим заводом по производству изоляционных материалов.

Он был домом артфонда "Изоляция" — креативной платформы, которая проводила выставки, концерты и т.д. "Телеграф" расскажет, как Россия превратила творческое объединение в пыточную и тюрьму.

Что известно о заводе "Изоляция"

В городе Донецк, на улице Светлый Путь, 3 расположено помещение завода по производству изоляционных материалов. Он был создан в 1955 году. В 90-х он прекратил свое существование. С 2010 по 2014 год на территории этого завода был артфонд, реализующий художественные проекты.

До 2014 года "Изоляция" являлась центром современного искусства. Он собирал художников со всего мира и создавал крутое артпространство. Его создала дочь бывшего директора завода.

Художник Даниэль Бюрен, галерист Лоренцо Фиаски и меценат Любовь Михайлова. "Изоляция" к оккупации

Однако после оккупации Донецка российскими военными, на территорию завода вошли вооруженные люди. Среди них были бойцы батальйной "Восток". Конечно, россияне не увидели художественную ценность работ украинского мастера Бориса Михайлова. Один из окупантов, глядя на фотографии художника, сказал: "Для меня это не искусство, искусством это являться не может". Как рассказывал один из окупантов, это помещение должны были использовать для того, чтобы хранить там гуманитарную помощь из РФ.

Во что россияне превратили украинское артпространство

Здания художественного пространства после 2014 стали тюрьмами для людей. По словам бывших заложников, помещения не были приспособлены к содержанию людей. А регулярные избиения, физическое и моральное давление вообще напоминают концлагеря. Узникам россияне не давали воду, еду и не оказывали медицинскую помощь.

Более того, в 2014-2016 годах заключенных содержали в подвалах. Причем в одном таком помещении могли находиться более 100 человек. Спальные места и туалеты отсутствовали, поэтому удерживаемые были вынуждены пользоваться пластиковой бочкой из-под воды.

Туалеты не появились и до 2017 года в находившихся над подвалами камерах "Изоляции". Оккупанты разрешали заключенным только дважды в день справлять естественные нужды и для этого вели их в отдельное помещение. Одним из видов пыток было то, что заключенных не выводили в туалет.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с 16 ноября 2019 года — 15 февраля 2020 года заключенных пытали электрическим током, имитацией казни и сексуальным насилием. Журналист Станислав Ассев, которого содержали в "Изоляции", рассказывал, что пытки приводили к попыткам суицида среди пленных. Он даже выпустил книгу "Светлый путь. История одного концлагеря", где рассказал о 28 месяцах, которые он находился в концлагере террористов ДНР Изоляция в Донецке.

Когда началось полномасштабное вторжение, россияне-террористы "фильтровали" людей из оккупированного Мариуполя. Родственников военнослужащих ВСУ, активистов, журналистов, бывший правоохранителей они вывозили в Оленевку (там исправительная колония № 52) или в тюрьму "Изоляция".

Ранее "Телеграф" рассказывал об истории Дворца бракосочетания в Харькове. В его стенах когда-то был роскошный особняк, затем один из концентрационных лагерей.