Был уникальным в Украине: в Мелитополе горит завод, где оккупанты разместили военную базу (фото, видео)

Оккупанты превратили этот заброшенный завод в военную базу.

Во временно оккупированном Мелитополе на заводе "Гидромаш" вспыхнул мощный пожар. Известно, что оккупанты превратили это предприятие в свою ремонтную и военную базу.

Видео с клубами черного дыма от горения завода активно распространяются в соцсетях. Оккупационные власти до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Взрывы во время пожара зафиксированы не были, но масштабы задымления свидетельствуют о серьезности ситуации. Мост на Новый Мелитополь временно перекрыли.

Местные жители сообщают о сильном запахе дыма и ухудшении видимости в районе завода. Согласно фото и видео с места происшествия пожарно-спасательные службы оккупационной администрации уже прибыли.

Завод "Гидромаш" до войны занимался производством гидравлического оборудования и насосов для разных отраслей промышленности. У завода длинная история — более 80 лет работы, в течение которых неоднократно менял специализацию от производства кирпича до сложного гидравлического оборудования. Он был единственным в Украине, который производил автоподъемники. Завод, как и город Мелитополь находится под российской оккупацией с 26 февраля 2022 года.

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