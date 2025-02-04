В дворянском особняке устроили концлагерь, а теперь создают новые семьи: история Дворца бракосочетания в Харькове

Сегодня здание, в котором когда-то находился роскошный особняк и лагерь ЧК, стало символом любви

В Харькове есть здание, которое известно всем горожанам и многим гостям города. Сегодня здесь располагается Дворец бракосочетания, место, где создаются новые семьи и звучат слова любви. Однако мало кто знает, что у этого здания непростая история. В его стенах когда-то находился роскошный особняк, затем – один из концентрационных лагерей.

Ранее мы рассказывали историю Виллы Жаткина, а теперь предлагаем узнать тайны Дворца бракосочетания в Харькове.

Первым владельцем участка на углу улицы Сумской и Барачного переулка стала Ольга Ивановна Велитченко. Она приобрела землю у Городской управы 11 ноября 1896 года, но долгое время участок оставался пустым. Лишь 3 сентября 1913 года его купил действительный статский советник Александр Иозефович. Строительство особняка потребовало больших вложений, и Иозефовичу пришлось заложить здание типографии и редакции газеты "Южный Край" на Сумской, 13. Как пишет otkudarodom.ua, в Полтавском земельном банке Иозефович получил ссуду сроком на 38 лет и 4 месяца.

Проектировал особняк художник-архитектор Артемий Иванович Горохов. Дом в два с половиной этажа был построен в стиле "модернизованного ампира". Здание было богато украшено: дорические колонны, лепнина, оштукатуренные терразитом стены. Внутри – шикарные интерьеры с системой отопления, вентиляции, водоснабжения и электричеством.

Особняк Иозефовича

Особняк имел необычную для Харькова планировку. В подвальном этаже располагались жилые комнаты прислуги, ванные комнаты и отхожие места.

Гостей встречали пара львов у входа, а внутри – гостиная, кабинет хозяина, огромный зал и столовая. Здесь же была спальня Александра Иозефовича и его жены Александры Павловны, рядом – их ванная и туалет. Из спальни вел проход в две детские комнаты для дочери Надежды и сыновей Георгия и Александра. На втором этаже находилась библиотека, попасть в которую можно было только по лестнице из прихожей. Здесь же располагались кухня, столовая и комнаты для прислуги.

Особняк Иозефовича, 1917 год

Рядом располагалось отдельное двухэтажное здание служб, которое включало каретные сараи, конюшню, гараж, жилье кучера и дворника, прачечную и служебные помещения.

Служебное здание возле особняка Иозефовича

Усадьба была обнесена кирпичной оштукатуренной оградой с ажурной решеткой в стиле ампир. Со стороны Сумской стояли две сторожки, а в усадьбу вели трое стальных ворот, центральные из которых украшали львы.

Несмотря на успехи, Иозефович столкнулся с финансовыми трудностями. В 1917 году, вскоре после получения дворянского титула, он был вынужден закладывать имущество и, в конце концов, решил продать особняк. 5 октября 1917 года он подал в банк прошение на продажу, и новым владельцем стал купец Мордха Яровицкий и дантист Яков Шульман.

После прихода к власти большевиков дом был национализирован. Как рассказывает историк Эдуард Зуб, с середины августа 1920 года по февраль 1922 года в особняке размещался третий харьковский концентрационный лагерь ЧК. В нем содержались различные категории заключенных, но смертные приговоры здесь не приводились в исполнение. Лагерь использовался как источник дешевой рабочей силы, однако из-за тяжелых условий люди умирали от тифа и истощения.

В лагере существовала воспитательная часть, где заключенных пытались "перевоспитывать в советском духе". Здесь даже был собственный театр и балерина в штате. Однако в здании не было элементарных санитарных удобств.

После закрытия концлагеря дом перешел Обществу старых большевиков. Позже дом передали детскому саду имени Ионы Якира, но после ареста Якира в 1937 году учреждение закрылось.

С 1944 по 1963 годы в здании размещался Дворец пионеров, а затем – Дворец бракосочетаний, который существует здесь и по сей день.

Харьковский дворец бракосочетания на ул. Сумская

В 2010-х годах здание перекрасили в голубой цвет. Из усадьбы Иозефовича также сохранилось здание, где находились службы (конюшни, гараж, прачечная). В 2022 году оно пострадало в результате российских обстрелов.

Разрушения после обстрела. Фото: Facebook/Дмитрий Кузубов

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