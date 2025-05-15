Оснащенные искусственным интеллектом и устойчивые к РЭБ России: Чехия передала в Украину уникальные дроны

Дроны оснащены искусственным интеллектом

Украина усилила свою армию дронов новым поступлением. Чешская компания LPP Holding передала Украине несколько десятков ударных дронов MTS, оснащенных искусственным интеллектом.

По данным чешского издания Е15, новые беспилотники представлены тремя разными модификациями. Модель MTS05 работает на электродвигателе и имеет радиус действия несколько десятков километров.

Версия MTS25 оснащена двигателем внутреннего сгорания, что позволяет ей преодолевать сотни километров. Самая мощная модификация MTS40 обладает усиленным двигателем внутреннего сгорания и способна нести боевую часть весом до 12 килограммов.

Издание называет MTS уникальными дронами, оснащенными искусственным интеллектом. У них нет аналогов в мире. "Наши дроны в Украине выполняют наступательные миссии", – объясняет Петраш, совладелец компании.

Главным преимуществом новых дронов является их способность двигаться автономно даже в условиях сильной работы радиоэлектронной борьбы. Беспилотники ориентируются по офлайн картам с помощью встроенной камеры без использования GPS-навигации. В случае невозможности выполнить поставленную задачу дроны оснащены механизмом самоуничтожения.

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