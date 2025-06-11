Добровольцы на страже неба: как будет работать новый экспериментальный проект с ПВО (документ)

Финансировать проект будут в смешанном режиме

Кабинет Министров Украины запустил масштабный экспериментальный проект, предусматривающий привлечение добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) к противовоздушной обороне государства. Это решение стало ответом на новые вызовы в сфере безопасности, в частности, массовое применение Россией ударных беспилотников для атак на гражданскую и критическую инфраструктуру.

Документ проекта опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко. Инициатива рассчитана на срок действия правового режима военного положения, но не более чем на два года. Его главной целью является повышение эффективности противодействия угрозам с воздуха в тыловых регионах путем формирования отдельных ПВО-групп на базе существующих добровольческих структур. Согласно постановлению правительства, координаторами выступают Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации Украины, которые обеспечивают нормативно-правовую и организационную поддержку реализации инициативы.

Механизмы реализации и состав участников

В фокусе проекта — организация, оснащение и функционирование групп противовоздушной обороны, которые создаются в структуре добровольческих формирований территориальных общин. Такие группы комплектуются лицами, которые:

уже являются членами ДФТГ;

не подлежат мобилизации согласно действующему законодательству;

прошли соответствующую подготовку и получили сертификаты в случае работы с беспилотниками.

Инициатива предусматривает высокий уровень вовлечения граждан, в то же время устанавливая четкие квалификационные требования и систему подчинения.

Организационно группы ПВО будут входить в состав Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Оперативное управление по выполнению боевых задач осуществляет Командование Воздушных Сил. Таким образом, планируется обеспечить интеграцию добровольческого компонента в общую архитектуру обороны воздушного пространства. Командиры групп будут утверждаться по согласованию с соответствующими воинскими частями, а их функции, обязанности и ограничения четко очерчены в специальном Порядке.

Проект определяет, что члены групп смогут использовать как штатное оружие ВСУ, так и личное охотничье или стрелковое, а также собственные транспортные средства и техническое оборудование. Группы будут иметь право применять дроны, оптико-электронные средства, радиолокационные системы, средства связи и навигации.

Передача техники будет возможна как от государства, так и на благотворительной основе — со стороны юридических и физических лиц. Вся техника, включая пилотируемые воздушные суда, фиксируется на учете воинских частей, но без включения в государственный авиационный реестр.

Подготовка, сертификация и учет

Особое внимание правительство планирует уделить подготовке персонала. Группы будут проходить обучение в соответствии с утвержденными стандартами территориальной обороны. Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению, созданные при Кабинете Министров, будут привлечены к этой работе. В случае с эксплуатацией беспилотников внешние пилоты должны будут получить сертификат в рамках отдельной государственной программы сертификации операторов БпЛА.

Пилотируемые воздушные суда будут подлежать отдельному учету: Минобороны будет осуществлять их временную регистрацию на период эксперимента. Такая регистрация будет сопровождаться присвоением бортового номера, проверкой технической исправности и подтверждением готовности к выполнению боевых задач. Вся информация об аппарате, экипаже, владельце и технических параметрах будет вноситься в заявление командира группы, которое будет подаваться через структуру Сил теробороны. В случае несоответствий подача может быть отклонена с предоставлением четких разъяснений, после чего заявитель имеет право повторно обратиться с уточненными данными.

Отдельную роль играет учет боевого дежурства и ежемесячная отчетность. Каждая группа будет составлять итоговый отчет, где будут фиксироваться проведенные дежурства, типы выявленных угроз, примененные средства и эффективность действий. Такие отчеты будут основанием для начисления дополнительного вознаграждения и оценки эффективности участия конкретной группы в оборонных мероприятиях.

Финансирование и социальные гарантии

Финансовое обеспечение проекта будет смешанным. Основными источниками будут выступать государственный и местные бюджеты, а также поступления из фонда "United24" и других источников, разрешенных законом. Для членов групп предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен в месяц — пропорционально времени участия в боевом дежурстве. Приказ на выплату вознаграждения будет выдавать командир воинской части на основании представления от руководителя ДФТГ.

На участников будут распространяться гарантии социальной защиты, закрепленные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины. В случае гибели добровольца во время выполнения задач по ПВО, его семья получит государственную помощь и пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством, регулирующим статус ветеранов войны и членов семей погибших военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что страница "Поддержка Украины" на официальном сайте Пентагона не получала обновлений с апреля 2025 года. В то же время последнее полноценное сообщение, посвященное мирным инициативам по Украине, было опубликовано еще в марте.