КНДР может начать массовое производство дронов для России – что это значит для Украины и мира

Россия уже активно помогает Северной Корее запустить такое производство

Северная Корея может начать производство дронов, применяемых Россией в войне против Украины. Это те же "Шахеды", которые запускают по украинским городам.

Эти БПЛА планируют производить на северокорейских предприятиях, а затем, вероятно, будут завозить обратно в РФ. Такие дроны создадут угрозу и для Южной Кореи. Об этом в интервью The War Zone рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Что это значит для войны?

По словам Буданова, Россия уже активно помогает Северной Корее запустить такое производство. Речь идет о дронах типа "Гарпия" и "Герань" – российские названия для иранских "Шахедов-136". Если Северная Корея начнет их производить, то это значительно пополнит российские запасы. Пока Россия выпускает около 2000 дронов в месяц и хочет увеличить этот показатель до 5000.

Производство "Шахедов" запустят в КНДР

Северная Корея уже имеет свои заводы по производству беспилотников. У них есть дроны Saetbyol-4 и Saetbyol-9, похожие на американские разведывательные беспилотники. Также в КНДР есть разработки, имитирующие израильские ударные дроны. Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своим заводам производить гораздо больше оружия.

Не только дроны: что еще КНДР передает России?

Помимо возможного производства дронов, Северная Корея уже поставляет России другое оружие. Буданов рассказал, что точность северокорейских ракет KN-23 (другое название Hwasong-11), используемых Россией в Украине, значительно возросла. Хотя первая партия этих ракет, по данным украинской Генпрокуратуры, была очень неточна – примерно половина из них отклонялась от курса или взрывалась.

К тому же, российские войска получают от КНДР артиллерийские установки, в том числе 122-мм пушки Д-74, реактивные системы залпового огня 107-мм и 240-мм, а также 170-мм артиллерийские установки М1989 ("Коксаны"). По словам Буданова, "Коксаны" очень эффективны – они стреляют далеко и точно. Уже 120 таких установок было передано России.

Северокорейская артиллерийская установка M1989 Koksan

Анатолий Храпчинский: Это ось зла, которая генерирует новое оружие

Заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт и офицер ВСУ Анатолий Храпчинский в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему Россия привлекает Северную Корею к производству дронов.

"Россия поняла, что дорогое оружие работает хуже, чем массовые атаки дешевыми дронами типа "Шахед". Поэтому она хочет производить как можно больше таких дронов", — объясняет эксперт. Производство дронов в КНДР, а не в Иране, объясняется желанием избежать санкций и свидетельствует о подготовке России к длительной войне.

По его словам, Россия, Иран и Северная Корея активно обмениваются военными технологиями. "Это настоящая "ось зла", действующая при содействии Китая. Храпчинский убежден, что это последствия стратегических ошибок Европы и США, которые позволили России продолжать давить на мир.

Что касается объемов производства, то проблем с масштабированием нет. "Возможно, часть электроники будет собираться в Иране, часть — в Корее, а в России будет полное доукомплектование. Такое рассредоточенное производство создает больше возможностей", — добавляет он.

"Идея действительно очень страшная", — заключает Храпчинский. "Просто так не отделаемся".

Валерий Яковенко: Санкции заставляют искать обходные пути

Эксперт в области беспилотных технологий, соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко также объяснил в комментарии "Телеграфу", почему Россия может привлекать Северную Корею к производству дронов.

"Любые инициативы по масштабированию производства на территории Москвы подавляются санкциями. Санкции работают и направлены на то, чтобы не только готовые устройства, но и комплектующие не могли поставлять на территорию РФ", – отмечает эксперт.

По его словам, это может привести к риску увеличения количества вражеских целей в украинском небе.

Яковенко указывает на возможные более легкие пути попадания китайских компонентов в Северную Корею: "К территории РФ эти компоненты открыто не могут поставляться. В то же время на территории Северной Кореи могут быть альтернативные цепочки поставок".

В то же время Яковенко предостерегает: "Если эта информация распространяется в российских медиа, то это может быть дезинформация. Текущие вопросы мы можем расценивать как гипотетические. Жесткого подтверждения того, что это уже происходит, нет ".

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что США забрали у Украины средство против "шахедов" и ракет. Мы рассказывали, что известно об этом оружии.