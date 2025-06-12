Война заканчивается не тогда, когда хочется, а когда... Дипломат назвал три условия

Конец войны зависит не от настроений, а от конкретных обстоятельств

Война не завершается по желанию одной из сторон или настроениям общества. Ее прекращение возможно только тогда, когда возникают конкретные предпосылки.

Есть три базовых варианта, как это может произойти. Об этом рассказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Эспрессо".

Первый вариант завершения войны — когда силы сторон сравниваются и ни одна не может добиться победы. В таком случае обе стороны принимают решение приостановить боевые действия.

Второй вариант – капитуляция одной из стран. По словам Чалого, это происходит тогда, когда одна из сторон не выдерживает давления и соглашается с условиями противника.

Третий вариант – экономическое или институциональное истощение страны. Дипломат напомнил, что именно так завершилась Первая мировая война для Германии: "Войны не было на ее территории, но она капитулировала из-за экономического краха".

Чалый также отметил, что Россия постепенно теряет ресурсы: "Есть данные, свидетельствующие о том, что они (россияне — Ред.)могут не собрать средства на войну в следующем году".

В заключение он подчеркнул: "Война такого масштаба завершается только тогда, когда враг будет неспособен дальше продвигаться".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как и для чего Запад сменит стратегию в войне с Украиной. Есть фактор, который усилит Россию даже при условии заключения мира с Украиной.