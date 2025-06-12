Это не об оружии: экс-посол объяснил, как Кремль манипулирует миром и Украиной

Россия запугивает Украину через информационные вбросы

Кремль пытается давить на Украину и на Запад не только оружием, но и информационно. В ход идут уже не новые месседжи, которые, как считают в Москве, должны вызвать у людей страх и уныние.

Это часть стратегии России на внешнем и внутреннем фронте. Об этом украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью "Эспрессо".

По словам Чалого, Россия активно продвигает три основных нарратива. Первый – что якобы Запад устал от Украины. Второй – что Украина не способна победить. И третий – что Россия сильна и обязательно победит.

"Эти месседжи преследуют цель деморализовать украинское общество и уменьшить помощь Запада", – пояснил дипломат.

Он отметил, что эти нарративы распространяются не только через российские СМИ, но и через так называемые "серые" источники: соцсети, анонимные Telegram-каналы и даже через часть западных обозревателей.

По словам Чалого, ныне Кремль делает ставку не столько на скорый прорыв на фронте, сколько на долговременное истощение Украины – в том числе моральное. Для этого используются информационные атаки, которые усугубляются на фоне реальных проблем: задержки западной помощи, проблем на фронте, внутренние кризисы.

Дипломат также подчеркнул, что в самой России усиливается пропаганда победы с целью поддержать мобилизацию и скрыть потери. Кремль демонстрирует уверенность, хотя действительно имеет ограниченные ресурсы и требует времени.

"Они играют на истощение. В то же время пытаются посеять раздор и в Украине, и между партнерами. Это надо понимать и действовать соответственно", — добавил Чалый.

По его мнению, единственным правильным ответом на эту стратегию есть усиление поддержки Украины, консолидация внутри страны и четкая коммуникация с Западом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дипломат назвал три условия для окончания войны. Всё зависит от конкретных обстоятельств.