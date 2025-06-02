Документы без русского и новый дворец для встречи: первые детали о переговорах в Стамбуле (обновляется)
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Вся информация о переговорах в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут 2 июня. Встреча делегации запланирована во дворце Чираган.
"Телеграф" внимательно следит за развитием ситуации вокруг переговоров Украины и России. В этом материале были собраны самые свежие подробности.
9:10 Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
9:00 Российская делегация в Стамбуле получила документы от Украины на английском и украинском языках перед раундом переговоров.
Украина предлагает России прекращение огня, обмен пленными, возвращение депортированных детей, а также встречу Зеленского и Путина.
Документ предусматривает, что Украина не должна становиться нейтральной страной или признавать оккупацию, но допускает постепенное упразднение санкций против России и требует репараций.
Что известно о переговорах
В прошлый раз встреча проходила во дворце Долмабахче, на этот раз — во дворце Чираган, недалеко от предыдущего места проведения переговоров. Начало встречи в 13.00.
Накануне Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира. Украинскую делегацию возглавит Министр обороны Украины Рустем Умеров. Полный список делегации от Украины можно просмотреть по ссылке.
Также вчера президент провел совещание, посвященное встрече украинской и российской делегаций, которая должна состояться в Стамбуле 2 июня.
Российская делегация, возглавляемая помощником российского диктатора Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной еще 1 июня.
Около 20:00 самолет, на борту которого находилась российская делегация, приземлился в турецком Стамбуле. Владимир Мединский заявил журналистам, что прилетел на переговоры с "хорошим настроением". Пропагандистское СМИ написало, что "встреча делегаций состоится, несмотря на последние события".
Напомним, ранее Телеграф писал, что на днях в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет тогда, когда будет результат на переговорах.