Прокопенко предложил обменять священников УПЦ (МП) на пленных "азовцев"

Командир "Азова" считает текущий процесс обмена неэффективным

Украина вернула из российского плена тысячу своих граждан, однако среди них не было ни одного бойца "Азова". Если это случилось из-за нежелания России их отдавать, то возможно им стоит предложить кого-либо более важного, чем "омский контрактник".

С таким предложением выступил командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"). Его сообщение обнародовано в соцсети Facebook.

По его словам, если бы причина была только в желании россиян, то его самого и других защитников Мариуполя никогда бы не вернули из плена. Также Прокопенко считает, что сейчас Украине необходимо менять тактику проведения обменов, поскольку текущую он считает неэффективной.

К примеру, он предлагает выдать Москве кого-нибудь, чью жизнь она оценит выше, чем жизнь обычного пехотинца.

"Украина забита российской агентурой под самую завязку – об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, открыто работающие на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины", — написал он.

Как сообщалось ранее, Украина и Россия провели большой обмен пленными в несколько этапов. Например, 24 мая домой вернулось 307 украинцев. Первый этап обмена состоялся 23 мая – тогда из российского плена удалось вытащить еще 390 украинцев.