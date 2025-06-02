Второй этап переговоров в Стамбуле отличался не только продолжительностью: сравнили итоги

На этот раз договорились о еще одном обмене

В Стамбуле, как сообщают СМИ, завершился второй этап переговоров украинской и российской делегации. На этот раз отличия были не только в настроении россиян.

"Телеграф" сравнил встречу делегаций 2 июня 2025 года и 16 мая 2025 года. Едва ли не первым отличием является то, сколько длились переговоры.

В понедельник, 2 июня, встреча делегаций прошла в течение часа. Переговоры начались в 14.50 и уже в 16.00 появились сообщения об их завершении.

В противоположность этому 16 мая украинцы и россияне общались около двух часов. Встреча началась около 12:30 и завершилась около 15:30.

Отметим, что второй этап переговоров начался с опозданием — были запланированы на 13:00.

После сегодняшней встречи президент Турции Реджеп Эрдоган хочет инициировать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции.

"Я надеюсь, что Зеленский и Путин встретятся в Турции с участием президента США Трампа", — сказал он.

Какие заявления в итоге переговоров делали 2 июня

Украинская сторона

После встречи министр обороны Рустем Умеров сделал следующие заявления:

на встрече в Стамбуле договорились о новых обменах. Они будут сосредоточены на возвращении молодежи, а также телам погибших.

договорились о возвращении тел — 6000 на 6000.

предложили россиянам провести еще одну встречу до конца месяца.

будь россияне готовы к прекращению огня, их самолеты не были бы взорваны.

россиянам нужно еще неделю, чтобы ответить на документ о прекращении огня.

мы предложили провести встречу с Путиным с 20 по 30 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия на переговорах в Стамбуле обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных.

Президент подчеркнул:

если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустые болтовни, должен быть новый уровень давления.

если Путину позволят решать, кто присоединится к НАТО, тогда российские аппетиты будут только расти.

будут новые оборонные пакеты, новые инвестиции в производство украинского оружия, особенно дронов.

В МИД добавили, что в отсутствие США в Стамбуле требование России.

А глава ОП Андрей Ермак заявил, что украинская делегация в Стамбуле передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.

Украинская делегация 2 июня

Российская сторона

С российской стороны Мединский прокомментировал список с вывезенными в Россию детьми.

"В списке детей 339 фамилий, по каждой из них будем отрабатывать", — сказал он. По его словам, их не угоняли, а якобы эвакуировали, и "если есть семья — их возвращают обратно".

Россия предлагает прекращение огня на отдельных участках фронта, сказал Мединский. По словам главы российской переговорной группы, это необходимо для того, чтобы унести тела павших солдат.

Мединский рассказал, что российский так называемый меморандум, переданный украинской делегации, состоит из двух частей. Вторая часть меморандума РФ предлагает ряд путей для прекращения боевых действий.

Глава российской делегации также отметил, что в новый обмен военнопленными войдут от 1000 до 1200 человек.

Российская делегация 2 июня

По итогам встречи 16 мая были сделаны следующие заявления.

Украинская сторона

По словам министра обороны, на переговорах в Стамбуле обсуждались вопросы прекращения огня, гуманитарный аспект, а также возможность встречи Владимира Зеленского с Путиным.

"В ближайшее время должен состояться обмен "1000 на 1000". Мы знаем дату, но пока говорить не будем", — сказал он.

Что касается прекращения огня, то "обсуждались все модальности", но детали будут сообщены позже. Что касается встречи с Путиным, то, по его словам, над ее организацией работают. Министр отметил также, что сейчас нужно сосредоточиться на обмене, после чего будет сообщено о дальнейших шагах в переговорах.

Российская сторона

Глава делегации РФ Владимир Мединский: "В общем, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт. В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными "1000 на 1000" человек".

Второй момент, по его словам, это украинский запрос на прямые переговоры Зеленского с Путиным. Его обе стороны приняли к сведению.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным, тоже об этом договоренно, продолжить наши переговоры", — добавил Мединский.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась "Рамка переговоров между Украиной и Россией", которая описывает принципы, формат и ключевые темы возможного мирного соглашения.