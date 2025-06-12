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Некоторых из них считали без вести пропавшими. Из плена освобождена еще одна группа украинских воинов (фото)

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Обмен пленными
Обмен пленными. Фото Коллаж "Телеграфа"

Домой вернули тяжелораненых и тяжелобольных

В четверг, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена военнопленными: из российской неволи удалось освободить украинских воинов, среди которых тяжелораненые и тяжелобольные бойцы. Обмен проведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

По поручению Президента Украины операцию организовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

На Родину вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины — в частности, подразделений Десантно-штурмовых войск, ВМС, Воздушных сил, Сил терробороны, Сил безопасности и обороны, пограничники и бойцы Нацгвардии.

Среди уволенных — защитники Мариуполя, находившиеся во вражеском плену более трех лет. Все освобожденные – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть из них до сих пор считали пропавшими без вести.

Обмен пленными 12 июня
Украина вернула еще больше своих защитников

Возвращаются украинские бойцы, которые держали оборону в разных направлениях: Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", — говорится в сообщении Координационного штаба.

Этот обмен — часть масштабного процесса возвращения украинских военных, в том числе раненых, тяжелобольных и не достигших 25-летнего возраста.

Координационный штаб сообщает: работа по возвращению наших Защитников продолжается — уже в ближайшее время ожидается новый этап обмена.

Ранее "Телеграф" писал, как проходит обмен пленными в формате "1000 на 1000". Украина реализовала первую часть масштабной договоренности с Россией.

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