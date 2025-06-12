Некоторых из них считали без вести пропавшими. Из плена освобождена еще одна группа украинских воинов (фото)
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Домой вернули тяжелораненых и тяжелобольных
В четверг, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена военнопленными: из российской неволи удалось освободить украинских воинов, среди которых тяжелораненые и тяжелобольные бойцы. Обмен проведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.
По поручению Президента Украины операцию организовал Координационный штаб по обращению с военнопленными.
На Родину вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины — в частности, подразделений Десантно-штурмовых войск, ВМС, Воздушных сил, Сил терробороны, Сил безопасности и обороны, пограничники и бойцы Нацгвардии.
Среди уволенных — защитники Мариуполя, находившиеся во вражеском плену более трех лет. Все освобожденные – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть из них до сих пор считали пропавшими без вести.
Возвращаются украинские бойцы, которые держали оборону в разных направлениях: Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском.
"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", — говорится в сообщении Координационного штаба.
Этот обмен — часть масштабного процесса возвращения украинских военных, в том числе раненых, тяжелобольных и не достигших 25-летнего возраста.
Координационный штаб сообщает: работа по возвращению наших Защитников продолжается — уже в ближайшее время ожидается новый этап обмена.
Ранее "Телеграф" писал, как проходит обмен пленными в формате "1000 на 1000". Украина реализовала первую часть масштабной договоренности с Россией.