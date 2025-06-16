Как маяк: пакет АТБ стал мемом после концерта Imagine Dragons в Чехии (видео)

На концерте было большое количество украинцев и все заметили этот знакомый каждому пакет

Известная американская поп-рок-группа Imagine Dragons провела концерт в чешской столице Праге. Одна из украинок, посетивших мероприятие, придумала оригинальный способ, как быстро найти в толпе земляков — она подняла вверх зеленый пакет АТБ.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok на странице marianna_cake. Ролик собрал большое количество комментариев и даже отыскались те люди, которую видели на концерте девушку с этим пакетом.

"История пакета из АТБ на концерте Imagine Dragons. Именно он помог нам найтись среди 120 000 фанатов", — указано в подписи под видео.

Реакция сети

В комментариях под постом пишут, что неоднократно уже встречали в сети видео, на котором была эта девушка. Многие тем временем подчеркнули, что "наконец долистали до оригинала".

В сети обсуждают пакет АТБ на концерте Imagine Dragons. Скриншот

В сети обсуждают пакет АТБ на концерте Imagine Dragons. Скриншот

В сети обсуждают пакет АТБ на концерте Imagine Dragons. Скриншот

В сети также есть пост, на котором видно, что пакет АТБ буквально было видно с любого уголка.

Украинка подняла пакет АТБ на концерте Imagine Dragons

Украинка подняла пакет АТБ на концерте Imagine Dragons

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныця" попала в курьезную ситуацию. Пользовательница соцсети рассказала, что она пришла на поезд, но ее вагона не было. Также пользователи подняли и важную тему, что они обычно не понимают слов "Нумерация начинается с западной/восточной стороны".