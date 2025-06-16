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Як маяк: пакет АТБ став мемом після концерту Imagine Dragons у Чехії (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
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Українка стала зіркою ТікТок із пакетом АТБ
Українка стала зіркою ТікТок із пакетом АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

На концерті було багато українців і всі помітили цей знайомий кожному пакет

Відомий американський попрок-гурт Imagine Dragons провів концерт у чеській столиці Празі. Одна з українок, які відвідали захід, вигадала оригінальний спосіб, як швидко знайти в натовпі земляків — вона підняла вгору зелений пакет АТБ.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok на сторінці marianna_cake. Ролик зібрав велику кількість коментарів і навіть знайшлись ті люди, яку бачили на концерті дівчину з цим пакетом.

"Історія пакета з АТБ на концерті Imagine Dragons. Саме він допоміг нам знайтись серед 120 000 фанатів", — зазначено у підписі під відео.

Реакція мережі

У коментарях під постом пишуть, що вже неодноразово зустрічали в мережі відео, на якому була ця дівчина. Багато хто тим часом підкреслив, що "нарешті догортали до оригіналу".

Українка показала пакет АТБ на концерті Imagine Dragons
У мережі обговорюють пакет АТБ на концерті "Imagine Dragons". Скріншот
Українка показала пакет АТБ на концерті Imagine Dragons
У мережі обговорюють пакет АТБ на концерті Imagine Dragons.
Українка показала пакет АТБ на концерті Imagine Dragons
У мережі обговорюють пакет АТБ на концерті Imagine Dragons.

У мережі також є пост, на якому видно, що пакет АТБ було видно з будь-якого куточка.

На концерті Imagine Dragons у Празі помітили пакет АТБ
Українка підняла пакет АТБ на концерті Imagine Dragons
На концерті Imagine Dragons у Празі помітили пакет АТБ
Українка підняла пакет АТБ на концерті Imagine Dragons

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Укрзалізниця " потрапила в курйозну ситуацію. Користувачка соцмережі розповіла, що вона прийшла на потяг, але її вагона не було.

Теги:
#Концерт #Прага #Курйоз #Пакет #Imagine Dragons #АТБ