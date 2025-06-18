Много лет он был самым длинным в городе: где в Киеве дом-полумесяц и чем еще он особенный (фото)

Дом-рекордсмен стал символом района, успешно пережившего эпохи и остающегося одной из самых фотографических локаций столицы

Среди типичной застройки киевской Дарницы выделяется настоящая архитектурная изюминка – дом в форме полумесяца, который уже более 40 лет привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Эта необычная постройка, расположенная вблизи станции метро "Дарница", давно стала визитной карточкой района и одним из самых фотографических объектов столицы.

Масштабы здания действительно впечатляют: здесь размещено более тысячи квартир, которые обслуживают 24 подъезда. Это делает сооружение одним из самых больших жилых зданий не только Дарницы, но и всего Киева.

Советский эксперимент, ставший легендой

Дом-полумесяц возводился в 1974-1975 годах — в период активного жилищного строительства в УССР. Архитекторы того времени не боялись экспериментировать с формами, создавая постройки, которые кардинально отличались от стандартных "хрущевок" и "брежневок". Этот проект стал ярким примером таких новаторских идей.

Два адреса, один дом

Из-за своей необычной формы дом официально имеет два адреса. Часть подъездов принадлежит к Дарницкому бульвару, 7, а остальные — к улице Андрея Малышко, 3. Такая особенность создает интересную ситуацию для жителей: живущие со стороны бульвара заходят в свои квартиры через внешний изогнутый фасад, тогда как жители "малышковской" части пользуются входами из внутреннего двора, в здании. Эта планировочная особенность не только придает дому уникальный вид, но и создает уютный внутренний двор, защищенный от уличного шума и пыли.

Рекорды и необычности

Дом-полумесяц может похвастаться несколькими уникальными характеристиками. В частности, здесь установлено рекордное для Киева количество лифтов — 48 штук. Это обеспечивает комфортное передвижение жильцов даже в часы пик.

Планировка квартир также отличается от стандартной. Из-за изогнутой формы здания в некоторых помещениях встречаются острые и тупые углы — явление, редкое для типичного жилищного фонда советских времен. Это придает квартирам особый шарм, хотя иногда создает вызовы в расстановке мебели.

Еще одна достопримечательность — необычная нумерация подъездов, которая начинается не с края здания, а с его середины. Это часто сбивает с толку посетителей, поэтому на фасаде размещены специальные указатели для удобства ориентировки. У дома есть не только два адреса, но и несколько народных названий: "полумесяц", "полукружка", "серп", "великая китайская стена".

Зеленый фасад как украшение

Особый шар дома добавляет виноград, который много лет назад высадили инициативные жители. Сегодня эти растения густо оплетают фасад, создавая живописную зеленую стену. Особенно эффектно здание выглядит осенью, когда виноградные листья приобретают ярко-желтые и красные оттенки, превращая серую бетонную конструкцию в настоящий природный шедевр.

Такой "живой фасад" не только улучшает эстетичный вид дома, но и способствует улучшению микроклимата вокруг сооружения, очищая воздух и снижая температуру в жаркие дни.

Символ района и туристическая приманка

За пять десятилетий своего существования дом-полумесяц превратился в настоящий символ Дарницы. Его необычная форма делает сооружение узнаваемым издалека и любимым объектом для фотосессий. Молодые пары часто выбирают эту локацию для свадебных фотосъемок. Благодаря своей уникальной архитектуре здание стало примером того, как экспериментальные идеи советской эпохи могут органично вписаться в современную городскую среду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где находится один из старейших кинотеатров Киева. Первым фильмом для него стала лента, отражающая жизнь донецких шахтеров и созданная Киевской кинофабрикой.