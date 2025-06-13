Здесь живут последние в Киеве лошади Пржевальского и потомки динозавров: история самого старого зоопарка Украины

Здесь история переплетается с современностью, научные исследования — с семейным отдыхом, а миссия сохранения биоразнообразия — с просветительской деятельностью

На 34 гектарах живописной территории Шевченковского района в Киеве расположился настоящий природный оазис — Киевский зоопарк. Это учреждение с более чем вековой историей давно стало не просто местом развлечения, а важным научным и культурным центром, который объединяет миссию сохранения биоразнообразия с просветительской деятельностью.

С 1907 года зоопарк прошел невероятный путь трансформации: от небольшого зверинца при университете до современного научно-просветительского центра европейского уровня. Сегодня он объединяет под своими сводами представителей фауны со всех континентов.

От университетского зверинца до европейского центра

История зоопарка началась с инициативы Киевского общества любителей природы. Первоначально небольшая коллекция животных размещалась в Ботаническом саду Киевского университета, но уже через шесть лет, в 1913 году, зоопарк переехал на современную территорию — тогда это была окраина города с пустырем и оврагами возле Политехнического института.

Сложный рельеф местности оказался настоящим подарком для создателей зоопарка. Естественные впадины и холмы идеально подошли для обустройства природных вольеров, а овраги превратились в живописные пруды для водоплавающих птиц. Этот ландшафтный подход остается визитной карточкой зоопарка и сегодня.

Настоящий его расцвет пришелся на 1920-30-е годы. Именно тогда появились первые капитальные сооружения: слоновник, павильоны для обезьян, новые вольеры. Территория была впервые полностью ограждена, что позволило создать безопасную среду как для животных, так и для посетителей.

Испытание войной и возрождение

Самым тяжелым периодом в истории зоопарка стала Вторая мировая война. Во время оккупации Киева большинство животных было вывезено в Германию, а территория серьезно пострадала от разрушений. Однако уже в 1944 году, сразу после освобождения города, зоопарк возобновил свою работу, что свидетельствует о его огромном значении для киевлян.

Послевоенные десятилетия ознаменовались активным развитием. Масштабные реконструкции 1966 и 1983 годов кардинально изменили облик зоопарка. В 1983 году учреждение получило статус природно-заповедного объекта, что подчеркнуло его важность не только как места отдыха, но и как научного центра по изучению и сохранению животного мира.

Удивительные факты и особенности

История зоопарка полна интересных моментов. В первые годы существования животных даже приходилось размещать в помещении железнодорожного вокзала на зимовку — настолько сложными были условия становления учреждения.

На территории зоопарка действует собственный "Парк Юрского периода" с фигурами динозавров и мамонтов, который стал любимым местом семейного отдыха. Эта экспозиция помогает посетителям лучше понять эволюцию жизни на Земле. Также зоопарк участвует в программе реабилитации летучих мышей — здесь выхаживают пострадавших животных и выпускают их обратно в природу, что помогает поддерживать городскую экосистему.

Живая коллекция современности

Сегодня Киевский зоопарк демонстрирует впечатляющую коллекцию из более чем 7 тысяч животных, представляющих 414 вида. Среди обитателей — млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии со всех континентов планеты.

Настоящими звездами зоопарка стали слон Хорас, горилла Тони, амурские тигры и африканские жирафы. Особое внимание привлекают зубры и лошади Пржевальского — виды, которые удалось спасти от полного исчезновения благодаря программам разведения в зоопарках. В секции птиц посетители могут полюбоваться элегантными лебедями, яркими попугаями ара и множеством других пернатых обитателей.

Зоопарк активно участвует в международных программах по сохранению редких и исчезающих видов. Многие из здешних обитателей занесены в Красную книгу Украины и международные списки охраны природы. Особые усилия направлены на создание условий для естественного размножения животных в неволе.

Не только животные: дендропарк и ландшафты

Помимо фауны, зоопарк гордится своим дендропарком, где произрастает более 130 видов деревьев и кустарников. Среди зеленых насаждений есть как привычные для украинского климата виды, так и экзотические растения, которые создают неповторимую атмосферу.

Живописные пруды и озера не только служат домом для водоплавающих птиц, но и создают особый микроклимат на территории. Посетители могут покормить уток и лебедей, а фотографы найдут здесь множество живописных уголков для съемки.

Как посетить Зоопарк

Киевский зоопарк работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00, в понедельник — с 12:00 до 17:00. Вход возможен до 17:00, пребывание — до 18:30.

Стоимость билетов в кассе: взрослый — 300 грн, детский — 200 грн. Онлайн билеты дешевле: взрослый — 270 грн, детский — 170 грн. Онлайн-покупка позволяет избежать очередей и удобно планировать визит.

Сегодня Киевский зоопарк продолжает развиваться, адаптируясь к современным стандартам содержания животных и требованиям посетителей. Планируется модернизация вольеров, расширение образовательных программ и усиление научно-исследовательской деятельности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что было на месте культового парка Шевченко в Киеве. Сначала это место называли Университетским сквером, ведь оно являлось частью университетского комплекса.