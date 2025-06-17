Об этом месте не рассказывают в туристических гайдах: где в Киеве тайный водопад и как к нему попасть

Это малоизвестное место предлагает уникальную возможность почувствовать гармонию с природой, не покидая пределов мегаполиса

Среди городских зеленых зон Киева скрывается уникальная и малоизвестная локация – Киевский водопад. Хотя этот водопад и создан искусственно, он не теряет своего обаяния и становится настоящей находкой для тех, кто ценит природную красоту и спокойствие.

Расположен он в живописном урочище Покол, между районами Корчеватое и Лысая гора, этот скрытый уголок природы предлагает киевлянам настоящий побег от городской суеты. "Телеграф" расскажет об этом месте подробнее.

Происхождение и особенности водопада

Этот небольшой каскад высотой около двух метров возник как часть инженерного сооружения для сброса воды из ТЭЦ-5. Вода, стекающая по специально обустроенным бетонным плитам, создает привлекательный природный мотив, особенно в период весеннего полноводия. Даже в сухие месяцы водопад сохраняет свою атмосферу умиротворения и гармонии.

Несмотря на искусственное происхождение, водопад органично вписался в окружающий ландшафт. Со временем природа взяла свое — вокруг каскада разрослась пышная растительность, а сам водопад стал домом для разных видов птиц и мелких животных.

Почему стоит посетить Киевский водопад

Это тихое и малолюдное место идеально подходит для прогулок вдвоем или уединения. Здесь можно сделать оригинальные фотографии на фоне водопада и окружающей природы, а рядом расположены пруды для рыбалки с беседками, что делает это место привлекательным для любителей активного отдыха.

Киевский водопад особенно прекрасен в разное время года. Весной он оживает благодаря талой воде, летом окруженный зеленью создает прохладу, осенью поражает золотистыми красками листья, а зимой превращается в сказочную ледяную скульптуру.

Урочище Покол — природный оазис в городе.

Урочище Покол является частью Голосеевского национального природного парка – большой зеленой зоны, охраняемой государством. Здесь смешиваются природные пейзажи с индустриальными элементами, что создает неповторимый колорит. Поблизости находятся Лысая гора, Галерный остров и берега Днепра.

Как добраться до водопада

К водопаду не ведут прямые маршруты, поэтому лучше всего добираться со стороны ТЭЦ-5, ориентируясь на трубы теплоэлектроцентрали и реку Лыбидь. Следует учитывать, что навигаторы могут показывать путь через закрытые территории, поэтому планируйте маршрут заранее.

Лучше обуть удобную обувь, поскольку тропа к водопаду может быть скользкой, особенно после дождя. Не забудьте фотоаппарат – это место, созданное для незабываемых снимков.

Киевский водопад напоминает нам, что даже в мегаполисе можно найти уголки дикой природы. Это место, где время словно останавливается, а душа обретает покой.

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