Открылся почти 95 лет назад и до сих пор работает: где находится один из старейших кинотеатров Киева (фото)

Это не просто место для просмотра фильмов, а настоящий культурный центр, где совмещаются мейнстрим и артхаус, проводятся фестивали и поддерживается украинское кино.

Кинотеатр "Жовтень" — едва ли не старейший кинотеатр Киева, работающий почти 95 лет с коротким перерывом. Его открытие стало знаковым событием для города.

Итак, "Жовтень" открылся 29 января 1931 под названием "Девятое Госкино" и стал первым в Киеве кинотеатром с собственным зданием и земельным участком. Сооружение построено в стиле конструктивизма, который был популярен в 1920–1930-х годах, и отличается простотой форм и необычными геометрическими линиями. Архитектор Валерьян Рыков создал здание, которое сохранило свое назначение без изменений до сих пор. В годы нацистской оккупации кинотеатр временно переименовали в "Глорию", а с 1943 года он получил свое современное название — "Жовтень".

Первые шаги: "Гегемон" и развитие кинотеатра

Первым фильмом, показанным в "Жовтне", стал "Гегемон" Николая Шпиковского — лента, отражающая жизнь донецких шахтеров и созданная Киевской кинофабрикой. Этот фильм настолько символичен для кинотеатра, что самый большой зал получил его имя. Сначала зал вмещал около 800 зрителей, но впоследствии подвергся перестройкам, в частности было установлено звуковое оборудование, что позволило переходить от немого к звуковому кино.

Важные события и культурные акценты

В послевоенные годы "Жовтень" стал центром масштабных кинособытий: здесь отмечали День украинского кино (1968), проводили фестивали советских фильмов (1966) и фестиваль дружбы советской и болгарской молодежи (1971). В 1955 году в зале "Жовтня" впервые в Украине установили оборудование для показа широкоэкранных фильмов, что стало техническим прорывом того времени. В 2004 году в кинотеатре появилась стена-коллаж с фотопортретами выдающихся украинских кинематографистов и знаковых фигур мирового кино, что подчеркивает его роль как центр кинокультуры.

Возрождение после кризисов и пожара

В 1990-х "Жовтень" временно прекратил работу, но в 2000 году возобновил деятельность, став "кинодомом" — местом, где сочетаются мейнстримовое и артхаусное кино, а также проводятся фестивали, творческие встречи и ретроспективы. В 2014 году кинотеатр пострадал от преднамеренного поджога во время показа фильма по ЛГБТ-тематике. Восстановление длилось почти год при поддержке городских властей и общественности, в частности, инициативы "Спаси Жовтень". После реставрации "Жовтень" снова открылся в 2015 году с обновленными залами и современным оборудованием.

Современный культурный центр Киева

Сейчас "Жовтень" имеет шесть кинозалов разной вместимости — от 20 до 400 мест — и является уникальной площадкой для показа как массового, так и артхаусного кино. Здесь регулярно проходят премьерные показы, фестивали "Молодость", Docudays, а также тематические недели кино разных стран: Турции, Франции, Японии, Чехии, Бразилии, Ирландии. Кинотеатр активно поддерживает украинское кино — в 2019-2020 годах здесь показали более 50 новых украинских фильмов, практически все вышедшие на экраны страны.

"Жовтень" также организует творческие встречи с режиссерами, лекции по киноискусству и мастер-классам, работает с молодежью и проводит просветительские мероприятия. Он является членом международной сети Europa Cinemas, подтверждающей высокий стандарт услуг и способствующим продвижению европейского кино в Украине.

Адрес и полезная информация

Кинотеатр расположен на Подоле по адресу ул. Константиновская, 26 (станция метро "Контрактовая площадь"). Здесь действуют скидки для школьников, студентов и пенсионеров, что делает "Жовтень" доступным для широкой аудитории.

Сегодня "Жовтень" продолжает свою миссию – быть платформой для развития украинского и мирового кинематографа, сохраняя уникальное историческое наследие и открывая новые горизонты для киноманов. Кинотеатр поддерживает украинское кино и открывает зрителям самые лучшие образцы мирового кинематографа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотрели кино киевляне до середины 20 века. Один из первых кинотеатров Киева открылся в 1913 году.