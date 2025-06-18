Церковь в Тернопольской области разбирали, продавали и отстраивали снова: где можно увидеть эту 550-летнюю святыню

Сегодня церковь готовится к масштабной реставрации, чтобы сохранить для потомков уникальные росписи 1895 года и сокровища веков.

В селе Малашевцы Тернопольской области находится церковь Пресвятой Троицы, которая имеет чрезвычайно богатую и сложную историю. Она пережила несколько этапов строительства, в свое время была даже привезена из России, теряла колокола из-за военных действий, а также неоднократно разбиралась и переносилась в другие места.

История храма стала известна благодаря рассказам местных жителей и книге бывшего сельского головы Степана Юрика "Деревня Малашевцы в течении истории", где собраны многочисленные предания старожилов и архивные документы, которые помогли восстановить правдивые факты. Сегодня она хранит уникальные произведения искусства, среди которых скульптуры, созданные легендарным галицким мастером Иваном Пинзелем или его учениками.

Начала храма: средневековье

Первые упоминания о церкви находятся в 1473 году, когда украинские земли находились под властью Польши, а приход входил в Галицкую епархию Киевской православной митрополии. Документальные подтверждения существования храма есть в переписи 1672 года, где упоминаются священник Андрей и дьяк Семен. В 1681 году община приобрела большой колокол весом более тонны, что свидетельствует о ее благосостоянии.

Деревянная церковь из России

Первая деревянная церковь сгорела между 1700 и 1719 годами. Следующий храм был привезен из России и освящен 24 апреля 1719, что зафиксировано в церковных документах. С 1700 Тернопольская епархия перешла в унию, поэтому новая церковь была греко-католической. Деревянное сооружение позже разобрали и продали в село Чистилов, а на вырученные средства начали строительство каменного храма.

Каменный храм и его освящение

Строительство современной каменной церкви началось в 1892 году проектом инженера Свитковского и завершилось в 1893-м. Этот храм построен благодаря усилиям местных жителей во времена священника Эраста Ходоровского. Во время строительства произошел обвал свода, который восстановил сам проектировщик.

В мае 1906 года церковь освятил митрополит Андрей Шептицкий. Иконостас, который привезли позже из Львова, украшают уникальные скульптуры святых из натурального коралла, а царские врата покрыты золотом.

Художественные сокровища храма

Особенно ценен иконостас, подаренный митрополитом Шептицким, а также росписи художника Дудака 1895 года, который не взял за работу ни одной платы, подарив ее общине. Во время реставрации в 1960 году под слоем краски были обнаружены оригинальные рисунки и скульптуры ангелов и апостолов, которые приписывают Пинзелю или его ученикам.

Военные испытания и советские потери

Во время Первой мировой войны русские солдаты похитили самый большой колокол и еще несколько меньших. Во время Второй мировой войны здание получило повреждения от осколков и пуль, а над дверью замуровали пушечный снаряд в память о тех событиях.

В советское время приход принадлежал к русскому православию, а ценные книги и старинный Кивот исчезли. Многие старинные вещи были заменены на современные, что привело к значительным потерям культурного наследия.

Возрождение и будущее

С 1990 года храм стал частью Украинской греко-католической церкви. С 2006 года приходом занимается отец Дмитрий Мельничук. Саму церковь готовят к масштабной реставрации, в которой примут участие львовские специалисты. Планируется очистить фундамент, восстановить двери и другие элементы, сохранить уникальные росписи и церковное имущество.

Церковь Пресвятой Троицы в Малашевцах — это не только духовный центр, но и живой музей украинской истории, искусства и веры, сохранившийся заботой местной общины. Ее история – это свидетельство несокрушимости духа и стремление сохранить культурное наследие для будущих поколений.

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