Украинский Афон в нескольких километрах от фронта: где на Донбассе легендарный храм отшельников

Молчаливые свидетели веры: история монахов и чудес среди белого мела

Белые меловые скалы, которые внезапно поднимаются посреди степи на Донетчине издавна привлекали людей. Они находятся возле села Белокузьминовка в Донецкой области, сейчас чуть ли не в 10 км от линии фронта.

Эти скалы помнят еще доисторическое море, ведь насчитывают 90 миллионов лет. Меловые глыбы поднялись со дна океана Тетис еще до того, как вымерли динозавры. Их образовали остатки морских существ. Этот белый монолит — "Белая гора" — возвышается посреди степи на 25 метров — почти как девятиэтажка.

Белый и все оттенки серого выделяются среди монотонности степи. На этой скале почти нет растений. Но они стали особым местом. Во времена палеолита здесь жили люди, козаки использовали скалу, как естественную смотровую башню.

Белая скала возвышается посреди степи

В советское время здесь жили монахи и отшельники. Известно о двух или трех вероятных монахах, которые поселились в этих скалах. Самый известный — Стефан Босий. На рубеже 1910–1920-х годов он поселился в скале, вырезал себе кровать, нишу под иконы и молился. Летом и зимой ходил босиком. Люди носили ему еду, называли святым.

А потом – чудо. Во время пения из его кельи, по свидетельству очевидцев, икона Божией Матери словно оживала. Люди приходили со всей округи, несли кресты, ставили свечи прямо в известняковые трещины. Икона якобы выходила из кивота (особого места для икон) и поднималась над горой.

Это произошло в годы советского антирелигиозного террора. Скалы ограбили. Иконы, золото, все вынесли, а отшельника избили. Отчет комиссии 1922 года подтверждает: из скал изъяли 86 фунтов золота (более 39 кг).

Стефан Босой покинул скалу, путешествовал по селам. В последний раз его видели, когда он взял еду у одного из местных. Был ли он последним? Нет. С 1930-х здесь жил еще один отшельник. Поговаривали, что в 1942 году его убили немцы — подозревали в связях с партизанами.

Пещера, где жил Стефан, существовала до 2011 года, пока не обвалились. Рядом была другая, карстовая – ее завалило еще в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года. Именно тогда в Крыму произошло землетрясение в 9 баллов. Рассказывали истории, что в ней тоже в это время жил одинокий отшельник.

Белые скалы поражают своей красотой

Одна из скал называется Меч, из-за характерной формы. Раньше сюда часто приезжали, чтобы побыть один на один с природой и покупаться в местном чистом озере.

Белая гора в 12 км от линии фронта

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