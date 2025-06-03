В Харькове скандал с церковью УПЦ МП: в храме нашли вражескую литературу и не только (видео)

Продавщица не смогла дать нормального ответа

В церкви на улице Валентиновской в Харькове обнаружена продажа религиозной литературы, произведенной в Москве и Белоруссии. В ходе проверки церковного магазина были найдены книги с издательствами "Москва" и "Белорусская православная церковь".

Об этом сообщают телеграммы-каналы Харькова. Там показали видео.

Особое внимание привлек разговор с продавщицей церковного магазина, который высказал неоднозначную позицию по войне в Украине. На вопрос о погибших украинских солдатах, работница заявила: "Господь знает, что я считаю!", избегая прямого ответа на вопрос о том, за что воюют украинские защитники.

Кроме того, продавщица утверждала, что "нет ничего страшного в том, чтобы ставить свечи русским солдатам", что вызвало негодование посетителей.

Предыдущие скандалы

Это не первый инцидент, связанный с этой церковью. В прошлом году храм уже попадал в центр скандала из-за наличия иконы с изображением русского солдата, участвовавшего в военных действиях в Чечне.

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