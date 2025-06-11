Необычный "храм" под открытым небом: в Киеве среди леса находят жуткие вещи (видео)

Этому загадочному месту много лет

В Голосеевском лесу неподалеку от Теремков существует действительно жуткое и интригующее место. Его называют "Сергиева Пустынь".

Видео с немного мистического места появилось в сети. На кадрах можем увидеть иконы, информационные таблички, "псевдокафедру", деревянные кресты и многое другое.

Киевляне в комментариях пишут, что это место давно известно местным жителям. И да, действительно, ему уже 26 лет.

Что известно о Сергеевой Пустыне

Этот храм еще в 1999 году обустроил киевлянин Сергей Борисов. Человек много лет собственноручно обустраивал пустынь в лесу — и со временем там появились кресты, палатки, пещеры и даже что-то похожее на кафедру.

Об этом мужчине ходит много слухов. Одни говорят, что он был художником и фотографом, другие — что имел отношение к церкви, но со временем разочаровался в институте и решил уйти в уединение. В 1999 году Сергей покинул городскую жизнь и поселился в лесу. Здесь среди деревьев он начал строить собственную духовную территорию.

Сергеева Пустынь в Голосеевском лесу. Фото: kiev-klab.com.ua

Пустынь смотрится, мягко говоря, необычно. Кресты, пещеры, иконы, деревянные конструкции, информационные таблички, обозначенный песком алтарь — все это выглядит как сочетание христианства с язычеством и мистицизмом. Здесь есть даже самодельная "кафедра", где Сергей иногда проводит молебны. В земле вырыто несколько келий – в них он когда-то жил и молился.

Место вызывает разные эмоции: для кого-то это храм без стен, для кого-то странная инсталляция. Но многие, кто сюда попадает, говорят об особой атмосфере — будто энергия леса и духовного поиска переплелись в одном пространстве.

Место, окутанное мистикой. Фото: kiev-klab.com.ua

Церковные атрибуты в лесу. Фото: kiev-klab.com.ua

Где находится Сергеева Пустынь

Место: Теремки, Голосеевский лес

Координаты: 50.367985 30.4915129

Ближайшая станция метро: "Выставочный центр"

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