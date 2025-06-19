Следующий удар будет по Полтаве? В городе перенесены фестивали и общественные мероприятия

Гражданам советуют не игнорировать сигналы тревоги

В Полтаве отменяют все общественные мероприятия на 18-24 июня из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны России. На этот период будут повышены меры безопасности, а людям советуют не игнорировать тревог.

Об этом сообщил руководитель городской Инспекции по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием Полтавы Максим Малько. По его словам, мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), переносится предварительно на 28 июня.

"Причина – соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введенное в действие распоряжением начальника ОВА о запрете проведения массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам Полтавы и района. Уже известно, что "Большой литературный фестиваль" в Полтаве также перенесен. Как сообщает один из организаторов Виталий Запека, решение принято в соответствии с требованиями администрации города и области.

"Большой литературный фестиваль" в Полтаве перенесен

В Полтаве пренесен фестиваль

"Из-за мер безопасности фестиваль перенесли. Новые даты определяются и будут известны позже. Оставайтесь с нами", — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 июня Россия совершила массированную атаку на Киев и Одессу. Число раненых превысило сотню человек, а погибших — десятки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли Россия "отвечает" Украине на удары по ее территории.