Ракетный удар россиян по Киеву: есть разрушения и повреждения многоэтажек, много пострадавших (фото, видео)

В результате атаки есть попадания российских ракет и беспилотников в многоэтажные дома

Российские оккупанты в ночь на 17 июня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки есть по меньшей мере один погибший, к списку разрушений после первой волны атак на столицу добавились новые – по данным СМИ, они очень серьезны.

О последствиях сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информацию подтвердил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным Ткаченко, оккупанты повредили детский сад в Дарницком районе. Также зафиксированы повреждения на промышленной территории в Днепровском районе, там обошлось без пострадавших. Также обломки рухнули в двух местах в Подольском районе. Там тоже обошлось без пострадавших. Но в других местах, к сожалению, есть жертвы атаки россиян.

"Медики докладывают о 15 пострадавших и одном погибшем — гражданине США. В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное заведение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места происшествия уже отправились экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых построек в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности", – говорится в сообщении.

Кличко сообщил о пожаре в многоэтажке в Шевченковском районе. Также он отметил, что есть ряд вызовов медиков в несколько районов города.

"Пожар на верхних этажах жилого дома в Шевченковском районе. Также вызовы медиков в Днепровский, Дарницкий, Соломенский и Святошинский районы. Бригады следуют. В Днепровском есть пострадавший. Более подробная информация — впоследствии", — написал он.

По данным СМИ, публикующих видео и фото с места событий, в одном из районов разрушен целый подъезд. В другом районе ударный БПЛА поджег верхние этажи многоэтажного дома. Под завалами могут находиться люди.

Отметим, что российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА.

В прошлый раз массированную ракетную атаку оккупанты устроили в ночь с 5 на 6 июня – после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.