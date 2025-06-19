Действительно ли Россия "отвечает" на удары по Украине

Россия заранее накапливает оружие для массированных атак

Российские удары по Украине, в том числе массированная атака на Киев 17 июня, — это не "ответ" на какие-то действия украинских спецслужб или военных. Ведь такие налеты в большинстве своем планируются.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, считать любую массированную атаку со значительными попаданиями после спецоперации "Паутина" "ответом РФ" нецелесообразно.

"РФ раньше времени выбирает цели, это никакой не "ответ" на действия Украины на их территории", — говорит Братчук.

По его словам, Россия раньше времени накапливает оружие для массированных атак и не всегда они привязаны к каким-либо событиям. Большинство ударов зависит и от поставок российских партеров. Так, к примеру, некоторые прилетевшие по Киеву "шахеды" имеют новейшие комплектующие Ирана. Это свидетельствует о соответствующей поставке.

"Мы видим, что у врага не хватает оружия. День-два они атакуют усиленно, а затем наблюдаем определенную оперативную паузу, которую мы видим сейчас. Значит происходит накопление. На сколько у врага будет уменьшаться пауза, тогда мы будем говорить о том, что им удается наращивать производство", — добавил Братчук.

Напомним, 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву и Одессе. В столице раздалось с десяток взрывов, были погибшие и пострадавшие. Одесса попала не под столь сильную атаку, но зафиксировано разрушение исторического центра и есть погибшие и пострадавшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава России Владимир Путин цинично солгал о массированном ударе по Украине.