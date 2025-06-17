Массированная атака на Киев: есть падения обломков БПЛА, разрушения и пострадавшие, россияне пускали по столице "Кинжал"
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В общей сложности более 20 человек пострадали от атаки россиян, по меньшей мере шесть из них были госпитализированы
В Киеве в результате массированной атаки российских оккупантов в ночь на 17 июня много пострадавших, есть повреждения и разрушения, возникли пожары. Россияне направили на столицу Украины до 50 ударных беспилотников, а также запустили по городу аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" — последнюю предварительно удалось перехватить.
Что известно о последствиях удара по Киеву:
- Соломенский район: 11 человек пострадали, есть разрушение верхних этажей жилого дома, вспыхнули пожары в нежилых помещениях.
- Днепровский район: падение обломков сбитого БПЛА, предварительно на открытой местности или в нежилых локациях.
- Святошинский район: девять человек пострадали, пожары вспыхнули на улице (горели припаркованные автомобили) и в складском помещении.
- Дарницкий район: пожары на двух локациях в результате падения обломков БПЛА.
- В столице есть проблемы с энергоснабжением, предварительно в результате падения обломков сбитых беспилотников, проблема решается.
В общей сложности более 20 человек пострадали от атаки россиян на столицу, по меньшей мере шесть из них были госпитализированы. Пожар возник в четырех районах города, есть разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По данным мониторинга, до 50 ударных БПЛА пытались атаковать город, также была запущена аэробаллистическая ракета. Большинство вражеских целей было уничтожено противовоздушной обороной.
Напомним, 15 июня почти всю ночь слышал взрывы и звуки сирен Кременчуга. Российские кафиры провели самую большую атаку на Кременчуг с начала полномасштабного вторжения. Город одновременно обстреляли из всех видов вооружения — от дронов до баллистических ракет. Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожье раздавались взрывы. Город находился под атакой ударных БПЛА россиян.