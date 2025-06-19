Наступний удар буде по Полтаві? У місті перенесено фестивалі та громадські заходи

Громадянам радять не ігнорувати сигнали тривоги

У Полтаві скасовують усі громадські заходи на 18-24 червня через загрозу ракетного обстрілу з боку Росії. На цей період будуть підвищені заходи безпеки, а людям радять не ігнорувати тривог.

Про це повідомив керівник міської Інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом Полтави Максим Малько. За його словами, захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня.

"Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району. Вже відомо, що "Великий літературний фестиваль" у Полтаві також перенесено. Як повідомляє один з організаторів Віталій Запека, рішення прийнято відповідно до вимог адміністрації міста та області.

"Великий літературний фестиваль" у Полтаві перенесено

У Полтаві пренесено фестиваль

"Через заходи безпеки фестиваль перенесли. Нові дати визначаються та будуть відомі згодом. Залишайтеся з нами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Одесу. Кількість поранених перевищила сотню осіб, а загиблих — десятки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді Росія "відповідає" Україні на удари по її території.