Атака на Киев стала одной из самых кровавых. Больше пострадавших было всего один раз

Российская армия ударила по столице кассетными боеприпасами

Киев пережил один из самых страшных ударов с начала войны. Известно о 14 погибших, количество пострадавших достигло более сотни человек.

Мэр Киева Виталий Кличко Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки врага за медицинской помощью обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали, другие после оказания помощи не нуждались в госпитализации. Известно также о 14 погибших. Такие цифры по состоянию на 10:06 они могут меняться, так как поисково-спасательные работы продолжаются.

Кличко добавил, что экстренные службы находят части кассетных боеприпасов на столичных Нивках. Это очередное свидетельство геноцида, который творит Россия против украинцев.

Зеленский назвал атаку одной из самых страшных

"Один из самых страшных ударов по Киеву… Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева", — написал он в Telegram в 9:21.

Какие дни стали самыми кровавыми для Киева из-за российских обстрелов

Россия атакует Киев ракетами и беспилотниками с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля 2022 года. Самыми смертоносными днями для столицы стали два дня в 2023 и 2024 годах.

Наибольшее количество людей в Киеве Россия убила и ранила 8 июля 2024 года. Тогда российские войска атаковали разные районы столицы, включая детскую больницу "Охматдет". В тот день погибли 33 человека, еще 121 человек пострадал, из них 10 детей. В этот день также 11 человек были спасены.

Разрушен российской ракетой "Охматдет"

29 декабря 2023 года Россия запустила на Киев более 30 ракет разного типа. Кроме 33 погибших, 30 человек были ранены. Также тяжелым днем для столицы стало 24 апреля 2025 года (от обстрелов РФ тогда погибли 13 человек. 20 марта 2022 — Россия унесла жизни 12 человек в Киеве).

Как сообщал "Телеграф", во время российской атаки на Киев 17 июня было зафиксировано попадание на железные дороги. Изуродованы вагоны с зерном.