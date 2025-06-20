Врач ВВК со скромной зарплатой приобрела дома и много земли на Черниговщине: детали

Известно, что женщина получает 2 зарплаты и профсоюзные выплаты.

Оксана Клименко — врач-терапевт из Носовки Черниговской области, которая работает в медицинской комиссии Нежинского военкомата. Она владеет несколькими объектами недвижимости в родном населенном пункте, полученными одновременно в прошлом году, а также получает доходы от двух работ и профсоюзные выплаты.

Об этомговорится в Едином государственном реестре деклараций.

Расположение Носовки на карте

В документе чиновник указала мужа Руслана Клименко как члена семьи.

Недвижимое имущество

Объекты недвижимости, принадлежащие Оксане Клименко:

земельный участок площадью 1450 м² в Носовке (Черниговская область), полученный 17 сентября 2024 года

жилой дом площадью 73 м² в Носовке, полученный 17 сентября 2024 года

земельный участок площадью 1000 м² в Носовке, полученный 17 сентября 2024 года

жилой дом площадью 73,2 м² в Носовке, полученный 17 сентября 2024 года

Доходы

Оксана Клименко получила заработную плату от Носовской городской больницы им. Ф. Я. Примака в размере 259 436 грн, а также заработную плату 4 231 грн. от Мринского филиала Куликовского профессионального аграрного лицея. Следовательно, в среднем за месяц работница ВВК зарабатывает примерно 21 972 грн.

Кроме того, она получила 1000 грн профсоюзных выплат от Профсоюза Носовского районного совета председателей профсоюзных комитетов работников здравоохранения Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине многие судьи и чиновники имеют значительное состояние, но есть и исключения, как председатель военно-врачебной комиссии Наталья Кваша. В 2024 году она получила 115468 грн от Центральной больницы Черновцов и 201790 грн от Малинской больницы, что в среднем составляет около 26 тысяч грн в месяц.