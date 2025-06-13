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Муж-миллионер получил 370 тысяч благотворительной помощи. Что интересного в декларации судьи Славянска Гончаровой

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Декларация судьи Гончаровой Алины Новость обновлена 13 июня 2025, 16:36
Декларация судьи Гончаровой Алины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сбережений у супругов более чем на 1 млн

Не только украинские судьи могут похвастаться немалыми доходами и сбережениями, ведь иногда родственники этих уполномоченных лиц представляют интересные декларации. К примеру, муж судьи Славянского горрайонного суда Гончаровой Алины Андрей.

Как отмечается в декларации судьи Гончаровой, ее муж предприниматель с немалым состоянием, но это не помешало ему получить помощь от благотворительного фонда 370 тысяч.

В декларации указано, что за 2024 год Гончарова Алина получила 1 026 422 грн зарплаты и 174 700 пенсии, социальных выплат на 100 тысяч грн. При этом ее муж Андрей получил 5 888 136 грн от предпринимательской деятельности и 370 000 грн благотворительной помощи.

Муж судьи Гончаровой
Муж судьи Гончаровой
Гончаров Андрей, предпринимательская деятельность
Гончаров Андрей, предпринимательская деятельность
Доходы судьи Гончаровой
Доходы судьи Гончаровой
Доходы мужа судьи Гончаровой
Доходы мужа судьи Гончаровой

Дополнительные средства, полученные супругами, в качестве помощи от государств или организаций вызывают немало вопросов, особенно учитывая доходы семьи.

Также у судьи Гончарова и ее мужа есть в собственности немало недвижимости в Славянске и Черкассах, в том числе две квартиры, десять земельных участков, один дом арендуют и несколько нежилых помещений, складов. С автотранспорта муж судьи владеет тремя грузовыми авто, тремя прицепами, водным средством и легковым авто NISSAN ROGUE за 500 000 грн.

Недвижимость судьи в декларации
Недвижимость судьи в декларации
Сбережения судьи Гончаровой и мужа
Сбережения судьи Гончаровой и мужа

С такими заработками не удивительно, что супруги имеют общих сбережений наличными на сумму 1 400 000 грн, а муж еще и 8 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья из Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов.

Теги:
#Судья #Муж #Декларация #Гончарова Алина