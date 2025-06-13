Муж-миллионер получил 370 тысяч благотворительной помощи. Что интересного в декларации судьи Славянска Гончаровой

Сбережений у супругов более чем на 1 млн

Не только украинские судьи могут похвастаться немалыми доходами и сбережениями, ведь иногда родственники этих уполномоченных лиц представляют интересные декларации. К примеру, муж судьи Славянского горрайонного суда Гончаровой Алины Андрей.

Как отмечается в декларации судьи Гончаровой, ее муж предприниматель с немалым состоянием, но это не помешало ему получить помощь от благотворительного фонда 370 тысяч.

В декларации указано, что за 2024 год Гончарова Алина получила 1 026 422 грн зарплаты и 174 700 пенсии, социальных выплат на 100 тысяч грн. При этом ее муж Андрей получил 5 888 136 грн от предпринимательской деятельности и 370 000 грн благотворительной помощи.

Муж судьи Гончаровой

Гончаров Андрей, предпринимательская деятельность

Доходы судьи Гончаровой

Доходы мужа судьи Гончаровой

Дополнительные средства, полученные супругами, в качестве помощи от государств или организаций вызывают немало вопросов, особенно учитывая доходы семьи.

Также у судьи Гончарова и ее мужа есть в собственности немало недвижимости в Славянске и Черкассах, в том числе две квартиры, десять земельных участков, один дом арендуют и несколько нежилых помещений, складов. С автотранспорта муж судьи владеет тремя грузовыми авто, тремя прицепами, водным средством и легковым авто NISSAN ROGUE за 500 000 грн.

Недвижимость судьи в декларации

Сбережения судьи Гончаровой и мужа

С такими заработками не удивительно, что супруги имеют общих сбережений наличными на сумму 1 400 000 грн, а муж еще и 8 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья из Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов.